Πειραιώς: Νέα τιμή-στόχος από τη Citi, πώς «διάβασε» το Q1

Η Citi διατηρεί τη σύσταση αγοράς για την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά μειώνει την τιμή στόχο στα €11,35 από €11,85, μετά την επικαιροποίηση του μοντέλου της για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026.

Η νέα τιμή στόχος εξακολουθεί να δείχνει σημαντικό περιθώριο ανόδου, καθώς με βάση την τιμή της μετοχής στα €7,95 στις 30 Απριλίου, η αναμενόμενη απόδοση από την τιμή φτάνει το 42,8%, ενώ μαζί με τη μερισματική απόδοση 5%, η συνολική προσδοκώμενη απόδοση διαμορφώνεται στο 47,8%.

Η μείωση της τιμής στόχου δεν προκύπτει από ουσιαστική επιδείνωση των προβλέψεων για την τράπεζα. Αντίθετα, η Citi αυξάνει κατά 2% την εκτίμηση για τα υποκείμενα κέρδη ανά μετοχή το 2026 και κατά 1% την αντίστοιχη εκτίμηση για το 2027. Για το 2028 οι προβλέψεις παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες, ενώ για το 2029 και το 2030 υποχωρούν οριακά κατά 1%. Ο βασικός λόγος για τη χαμηλότερη αποτίμηση είναι η αύξηση του κόστους ιδίων κεφαλαίων στο 11% από 10,6%, λόγω της ανόδου των αποδόσεων των ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Στο λειτουργικό σκέλος, η Citi βλέπει για φέτος καλύτερη εικόνα από τα έσοδα προμηθειών, χωρίς την Εθνική Ασφαλιστική, υψηλότερη συμβολή από την Εθνική Ασφαλιστική και ελαφρώς χαμηλότερες προβλέψεις για πιστωτικές ζημίες. Για το 2027, οι υψηλότερες προμήθειες και οι χαμηλότερες προβλέψεις αντισταθμίζουν την αύξηση των λειτουργικών δαπανών. Στα έτη 2029 και 2030, όμως, οι υψηλότερες δαπάνες οδηγούν σε μικρή μείωση των εκτιμήσεων.

Το μοντέλο αποτίμησης της Citi βασίζεται σε βιώσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16%, κόστος ιδίων κεφαλαίων 11% και ρυθμό ανάπτυξης 3% το 2030. Με αυτές τις παραδοχές, η Πειραιώς αποτιμάται σε 1,62 φορές την εκτιμώμενη ενσώματη λογιστική αξία ανά μετοχή του 2030, προεξοφλημένη σε ορίζοντα 12 μηνών, μαζί με τα αναμενόμενα μερίσματα.

Κρίσιμα για την ανάγνωση της έκθεσης είναι τα τρία σενάρια.

Στο βασικό σενάριο, η τιμή στόχος τοποθετείται στα €11,35 και συνεπάγεται άνοδο 43%.

Στο θετικό σενάριο, η αποτίμηση ανεβαίνει στα €14,35, με δυνητική άνοδο 81%, εφόσον η βιώσιμη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων είναι υψηλότερη κατά μία ποσοστιαία μονάδα και το κόστος ιδίων κεφαλαίων χαμηλότερο κατά 100 μονάδες βάσης.

Στο δυσμενές σενάριο, η τιμή υποχωρεί στα €6,15, με πιθανή πτώση 23%, εφόσον η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων είναι χαμηλότερη κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες και το κόστος ιδίων κεφαλαίων υψηλότερο κατά 300 μονάδες βάσης.

Οι προβλέψεις της Citi δείχνουν καθαρά κέρδη €1,145 δισ. το 2026, €1,223 δισ. το 2027 και €1,343 δισ. το 2028. Τα κέρδη ανά μετοχή εκτιμώνται σε €0,93, €0,99 και €1,09 αντίστοιχα, ενώ ο δείκτης τιμής προς κέρδη υποχωρεί από 8,5 φορές το 2026 σε 7,3 φορές το 2028.