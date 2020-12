Τούρκος ΥΠΕΣ: Η Ελλάδα υπεύθυνη για δολοφονίες παράνομων μεταναστών!

Για βασανιστήρια και απάνθρωπη αντιμετώπιση παράνομων μεταναστών, που φτάνει μέχρι τις… δολοφονίες, κατηγορεί η Άγκυρα την Ελλάδα.

Όπως μεταδίδει η Hurriyet, ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας, Soleyman Soylu, ανάρτησε στο Twitter ένα βίντεο που δείχνει τη διάσωση παράνομων μεταναστών από Τούρκους και δηλώσεις του ενός εκ των διασωθέντων για το «τι βίωσαν από τους Έλληνες αξιωματικούς».

Στην ανάρτησή του, που την απευθύνει στην Επίτροπο Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Ylva Johansson, ο κ. Soylu γράφει «Αγαπητή Ylva Johansson. Τα βασανιστήρια και η απάνθρωπη μεταχείριση από την Ελλάδα έχει τώρα μετατραπεί σε φόνο. Δεν θα θεωρηθεί η Ελλάδα υπεύθυνη για αυτούς τους φόνους που αγνοεί η Frontex;».

Dear @YlvaJohansson



Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.

Won’t Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL