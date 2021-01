ΗΠΑ: Βάζουν στη «μαύρη λίστα» ιρανικές επιχειρήσεις

Στη «μαύρη λίστα» έβαλαν οι ΗΠΑ μια κινεζική εταιρεία που κατασκευάσει στοιχεία για την παραγωγή χάλυβα, δώδεκα ιρανικές εταιρείες κατασκευής χάλυβα και σιδήρου καθώς και τρεις ξένους πράκτορες πωλήσεων μιας ιρανικής εταιρείας holding μετάλλων και εξόρυξης, σε μια προσπάθεια να στερήσουν από το Ιράν έσοδα, λίγο πριν λήξει η θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, στην σχετική του ανακοίνωση το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ αναφέρει πως η εταιρεία που έχει έδρα την Κίνα είναι η Kaifeng Pingmei New Carbon Materials Technology Co Ltd (KFCC), οποία ειδικεύεται στην κατασκευή υλικών άνθρακα και παρείχε χιλιάδες μετρικούς τόνους υλικών σε ιρανικές χαλυβουργικές εταιρείες από τον Δεκέμβριο του 2019 έως τον Ιούνιο του 2020.

Επίσης, μεταξύ των 12 ιρανικών εταιρειών που μπήκαν στη «μαύρη λίστα» είναι οι Pasargad Steel Complex και Gilan Steel Complex Co, που σύμφωνα με το Εκτελεστικό Διάταγμα 13871 δραστηριοποιούνται στον ιρανικό χαλυβουργικό κλάδο.

Οι άλλες εταιρείες είναι οι Middle East Mines και Mineral Industries Development Holding Co, Khazar Steel Co, Vian Steel Complex, South Rouhina Steel Complex, Yazd Industrial Constructional Steel Rolling Mill, West Alborz Steel Complex, Esfarayen Industrial Complex, Bonab Steel Industry Complex, Sirjan Iranian Steel και Zarand Iranian Steel Co.

Το υπουργείο Οικονομικών ανέφερε επίσης πως ορίζει ότι η με έδρα τη Γερμανία θυγατρική της MIDHCO, GMI Projects Hamburg GmbH, η με έδρα την Κίνα World Mining Industry Co Ltd και η με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο GMI Projects Ltd, ότι αποτελούν ιδιοκτησία ή ότι ελέγχονται από την MIDHCO.

«Η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει δεσμευμένη στην αποστέρηση ροής εσόδων στο Ιρανικό καθεστώς καθώς συνεχίζει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες, να υποστηρίζει καταπιεστικά καθεστώτα και να αναζητά όπλα μαζικής καταστροφής» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο υπουργός Οικονομικών Στήβεν Μνούτσιν.