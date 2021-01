EMA: Πράσινο φως για 6 δόσεις ανά φιαλίδιο στο εμβόλιο της Pfizer

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) συνιστά τη χρησιμοποίηση μίας επιπλέον δόσης ανά φιαλίδιο του εμβολίου Comirnaty, που αναπτύχθηκε από τις εταιρείες Pfizer και BioNTech κατά της Covid-19. Με αυτόν τον τρόπο, οι πέντε δόσεις γίνονται έξι ανά φιαλίδιο -πρόκειται για αύξηση κατά 20% των δυνατοτήτων εμβολιασμού.

Οπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή του, «η Επιτροπή Φαρμάκων για Ανθρώπινη Χρήση (CHMP) του EMA συνιστά την επικαιροποίηση (update) των πληροφοριών για το προϊόν Comirnaty, για να διευκρινίσει ότι κάθε φιαλίδιο περιέχει 6 δόσεις του εμβολίου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Στις πληροφορίες προϊόντος του Comirnaty αναφέρεται επίσης ότι έχουν καταγραφεί περιπτώσεις αναφυλαξίας. Ο ΕΜΑ προσθέτει ότι η κατάλληλη ιατρική περίθαλψη και επίβλεψη πρέπει πάντα να είναι διαθέσιμη, αν μία αναφυλακτική αντίδραση ακολουθήσει τη χορήγηση του εμβολίου.

Το Comirnaty είναι ένα εμβόλιο για την πρόληψη της νόσου του κορωνοϊού 2019 (Covid-19) σε άτομα ηλικίας 16 ετών και άνω. Υπενθυμίζεται ότι εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Δεκεμβρίου 2020.

Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεκτείνει το συμβόλαιο που έχει με τις Pfizer/ΒiοΝΤech, όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Κομισιόν εξασφάλισε 300.000.000 επιπλέον δόσεις από τις Pfizer/ΒioNΤech.

We make sure Europeans have sufficient doses of safe & effective #COVID19 vaccines.



We now enable EU countries to buy more doses of the 1st vaccine approved in EU.



They can now buy up to 300 million more doses of the #BioNTech/@Pfizer vaccine.https://t.co/vjZd0L17VL