Εισβολή στο Καπιτώλιο: Συνελήφθη ο άνδρας με τα κέρατα και το δόρυ

Ομοσπονδιακοί πράκτορες συνέλαβαν τον άνδρα που εισέβαλε στο Καπιτώλιο την Τετάρτη και έγινε viral λόγω των ιδιαίτερων ενδυματολογικών επιλογών. Ο άνδρας φορούσε ένα γούνινο σκουφί με κέρατα ενώ κρατούσε ένα δόρυ, στο οποίο είχε κρεμάσει μια αμερικανική σημαία.

Ο κάτοικος της Αριζόνα Jacob Anthony Chansley, 33 ετών, επίσης γνωστός ως Jake Angeli, συνελήφθη το Σάββατο, ανακοίνωσαν αξιωματούχοι. Ο Chansley δεν φορούσε μπλούζα και μάλλον είχε εμπνευστεί από την ταινία "Conan the Barbarian", αναφέρει η NY Times.

Αξιωματούχοι του υπουργείου Δικαιοσύνης ανέφεραν ότι «αυτό το άτομο έφερε ένα δόρυ, μήκους περίπου 6 ποδιών, με μια αμερικανική σημαία δεμένη ακριβώς κάτω από τη λεπίδα».

Αντιμετωπίζει κατηγορίες ότι εισήλθε και παρέμεινε εν γνώσει του σε περιορισμένης πρόσβασης κτίριο ή έδαφος χωρίς νόμιμη εξουσία, και για βίαιη είσοδο και άτακτη συμπεριφορά σε χώρους του Καπιτωλίου.

«Το γεγονός ότι κάναμε ένα σωρό από τους προδότες να τρέχουν, να βάλουν τις μάσκες αερίων και να υποχωρήσουν στην υπόγεια αποθήκη , το θεωρώ ότι είναι μια νίκη», δήλωσε ο Chansley, στο NBC News μετά τα επεισόδια. Ο 33χρονος έχει κατά καιρούς μοιραστεί διάφορες θεωρίες συνωμοσίας και έχει δημιουργήσει μάλιστα και μια δική του. Είναι γνωστός ως «QAnon Shaman» ή «Q Shaman» και είναι ένας σκληροπυρηνικός υποστηρικτής του Τραμπ που έχει συμμετάσχει σε ακροδεξιά γεγονότα και είναι γνωστός για την υποστήριξή του στην αβάσιμη θεωρία συνωμοσίας του QAnon σύμφωνα με το MSN.

Υπενθυμίζεται ότι ένας άνδρας 36 ετών από τη Φλόριντα, ο οποίος είχε φωτογραφηθεί κατά την εισβολή στο Καπιτώλιο να κουβαλά χαμογελαστός το αναλόγιο από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, συνελήφθη αργά την Παρασκευή από την ομοσπονδιακή αστυνομία, όπως μεταδίδει το Reuters.

O Adam Christian Johnson συνελήφθη με ομοσπονδιακό ένταλμα και τέθηκε υπό κράτηση στη φυλακή της κομητείας Pinellas.

Ο 36χρονος αναγνωρίστηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σημειώνεται πως το FBI και οι αστυνομικές αρχές της Ουάσινγκτον D.C. από τις 7 Ιανουαρίου έχουν ζητήσει βοήθεια από το κοινό για την αναγνώριση ατόμων που συμμετείχαν στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

MPD seeks assistance in identifying persons of interest responsible for Unlawful Entry offenses that occurred yesterday on US Capitol Grounds, 100 block of 1st Street, NW. More photos: https://t.co/i2Hbv1bkPh Have info? Call (202) 727-9099/text 50411 pic.twitter.com/yWIPEaxxFW

The FBI is seeking to identify individuals instigating violence in Washington, D.C. We are accepting tips and digital media depicting rioting or violence in and around the U.S. Capitol on January 6. If you have information, visit https://t.co/buMd8vYXzH.