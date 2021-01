Μετά από μήνες εμφανίστηκε ξανά ο ιδρυτής της Alibaba Τζακ Μα

Επανεμφανίστηκε ο Τζακ Μα, ιδρυτής της Alibaba, μετά από μήνες απουσίας από τη δημόσια ζωή, γεγονός που είχε τροφοδοτήσει έντονες εικασίες για την κατάσταση του δισεκατομμυριούχου, ο οποίος αντιμετωπίζει όλο και περισσότερο έλεγχο της «αυτοκρατορίας» που έχει φτιάξει στο διαδίκτυο.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, ο πιο αναγνωρίσιμος επιχειρηματίας της Κίνας απευθύνθηκε σε καθηγητές μέσω livestream την Τετάρτη. Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο, ο Μα αναφέρει ότι θα δώσει περισσότερο από τον χρόνο του σε φιλανθρωπική δράση. «Θα συναντηθούμε ξανά αφότου τελειώσει η πανδημία», δήλωσε ο Μα.

Η μετοχή της Alibaba κατέγραφε κέρδη άνω του 4% στο Χονγκ Κονγκ. Αν και δεν είναι ακόμη σαφές πού είναι ο Τζακ Μα, η εμφάνισή του σε ένα δημόσιο φόρουμ ηρεμεί τις ανησυχίες και τις φήμες για το πού βρίσκεται.

#Alibaba founder Jack Ma Yun @JackMa, the English teacher turned entrepreneur, met with 100 rural teachers from across the country via video link on Wednesday. “We’ll meet again after the [COVID-19] epidemic is over,” he said to them: report pic.twitter.com/oj2JQqZGnI