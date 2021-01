ΔΝΤ: Τα δημοσιονομικά μέτρα στήριξης πρέπει να συνεχιστούν

Η δημοσιονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις πρέπει να συνεχισθεί έως ότου παγιωθεί η ανάκαμψη, τονίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) σε έκθεσή του. Το Ταμείο προβλέπει αύξηση του παγκόσμιου δημόσιου χρέους στο 98% του ΑΕΠ στο τέλος του 2020 καθώς οι κυβερνήσεις έλαβαν μέτρα στήριξης, ύψους σχεδόν 14 τρισ. δολαρίων, για να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της πανδημίας.

Στην επικαιροποιημένη έκθεσή του για τις δημοσιονομικές εξελίξεις (Fiscal Monitor), το Ταμείο σημείωσε ότι τα μέτρα στήριξης αφορούν σε πρόσθετες δαπάνες ή μείωση εσόδων ύψους 7,8 τρισ. δολαρίων και επιπλέον 6 τρισ. δολάρια σε εγγυήσεις, δάνεια και ενισχύσεις μετοχικού κεφαλαίου. Η συνολική στήριξη είναι αυξημένη κατά περίπου 2,2 τρισ. δολάρια σε σχέση με την έκθεση Fiscal Monitor του περασμένου Οκτωβρίου.

