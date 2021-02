Ινδία: Διεθνής κατακραυγή για τη σύλληψη ακτιβίστριας

Αντιπολιτευόμενοι πολιτικοί και ακτιβιστές στην Ινδία καταδίκασαν σήμερα τη σύλληψη μιας 22χρονης ακτιβίστριας για το κλίμα η οποία κατηγορείται ότι βοήθησε στη δημιουργία και διανομή ενός εγγράφου από τη Σουηδή περιβαλλοντική ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ που προωθούσε τις διαδηλώσεις των αγροτών.

Η αστυνομία μετέφερε την Ντίσα Ράβι στην πρωτεύουσα από το σπίτι της στη νότια πόλη Μπενγκαλούρου προκειμένου να την ανακρίνει για την κατηγορία ότι διέδωσε το κείμενο στη διάρκεια των διαδηλώσεων των αγροτών, που πραγματοποιούν εδώ και μήνες διαμαρτυρία στα περίχωρα του Δελχί.

Αστυνομική πηγή του Δελχί δήλωσε πως η Ράβι συνελήφθη για μια υπόθεση εξέγερσης που στρέφεται εναντίον εκείνων που κατηγορούνται ότι δημιουργούν μια "εργαλειοθήκη" τρόπων για να βοηθήσουν τους αγρότες. Αν αποδειχθεί η ενοχή της, κινδυνεύει να καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη.

Χθες, Κυριακή, δικαστήριο διέταξε την πενθήμερη προσωρινή κράτηση της Ράβι, προκαλώντας κατακραυγή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνδικάτα αγροτών.

"Η σύλληψη της Ντίσα Ράβι είναι η πιο πρόσφατη κλιμάκωση στην καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και της πολιτικής διαφωνίας στην Ινδία, καθώς έχει σκοπό να καταπνίξει τις μαζικές διαδηλώσεις των αγροτών", δήλωσε ο Σάσι Ταρούρ, βουλευτής του μεγαλύτερου αντιπολιτευόμενου κόμματος του Κογκρέσου.

Η Μπάβριν Καντάρι, μέλος του κινήματος της Τούνμπεργκ στην Ινδία, δήλωσε πως αναμένει πλήρη σαφήνεια από την κυβέρνηση και την αστυνομία προτού προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση.

We stand in solidarity with the #FarmersProtest in India.

https://t.co/tqvR0oHgo0