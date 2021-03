Εξερράγη και τρίτος πύραυλος SpaceX του Ελον Μασκ

Παρά λίγο να τα καταφέρει η Sρace X την τρίτη φορά που δοκίμασε το νέο πρωτότυπο πύραυλο της Starship, ο οποίος προορίζεται να στείλει ανθρώπους και εφόδια στη Σελήνη και στον 'Αρη.

Ο πύραυλος της εταιρείας του Ελον Μασκ εκτοξεύθηκε χωρίς πρόβλημα, πέταξε στον ουρανό για έξι λεπτά σε ύψος έως δέκα χιλιομέτρων και μετά προσγειώθηκε όρθιος στην τσιμεντένια εξέδρα του στο Τέξας. Αλλά ο θρίαμβος κράτησε λίγο, καθώς αμέσως μετά έγειρε ελαφρά στο πλάι, ξέσπασε φωτιά και έπειτα από οκτώ λεπτά εξερράγη στα εξ ων συνετέθη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει δοθεί κάποια εξήγηση για την ακριβή αιτία.

Τουλάχιστον υπήρξε πρόοδος, αφού στις δύο προηγούμενες δοκιμές στις 9 Δεκεμβρίου και 2 Φεβρουαρίου ο πύραυλος είχε συντριβεί στο έδαφος κατά την επιστροφή του. Ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Starship από ανοξείδωτο χάλυβα έχει αναπτυχθεί για να μεταφέρει φορτίο έως 100 τόνων σε μεγάλες αποστάσεις και αποτελεί το «καμάρι» του Μασκ. Έχει ύψος 50 μέτρων, ενώ σε πλήρη ανάπτυξη ο Starship -μαζί με τον επίσης επαναχρησιμοποιούμενο πυραυλικό φορέα Super Heavy- θα φθάνει τα 120 μέτρα.

Οι μεγαλύτεροι και με περισσότερες δυνατότητες Starship προορίζονται να αντικαταστήσουν τους σημερινούς επαναχρησιμοποιούμενους πυραύλους Falcon και τις κάψουλες Dragon της Sρace X τόσο για επανδρωμένες όσο και μη επανδρωμένες διαστημικές πτήσεις. Ο τελικός στόχος για τα μακρινά ταξίδια είναι μετά την εκτόξευση του Starship για τη Σελήνη ή τον 'Αρη, ο Super Heavy να επιστρέφει στη Γη για να χρησιμοποιηθεί ξανά. Για τα πιο κοντινά ταξίδια ο Starship θα κάνει μόνος όλη τη δουλειά.

Μια πρώτη πτήση του Starship σε τροχιά γύρω από τη Γη σχεδιάζεται για το τέλος του 2021, ενώ για το 2023 έχει ήδη κλείσει θέση ο δισεκατομμυριούχος Ιάπωνας Γιουσάκου Μαεζάβα, προκειμένου να πετάξει για έξι μέρες ως τη Σελήνη μαζί με άλλους οκτώ συνεπιβάτες. Τους επόμενους μήνες θα ακολουθήσουν πολλές ακόμη δοκιμές πτήσης του Starship, καθώς και για πρώτη φορά του Super Heavy.

This view is AMAZING.

Straight out of science fiction.

Holy hell.#SN10 SpaceX?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#SpaceX pic.twitter.com/VZKPMO2x9A