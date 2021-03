ΗΠΑ και Ευρώπη θάβουν το τσεκούρι του εμπορικού πολέμου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ΗΠΑ συμφώνησαν την Παρασκευή να αναστείλουν την επιβολή δασμών σε προϊόντα αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων.

O Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, συμφώνησαν στην κίνηση σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Παρασκευή, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Glad to speak to @POTUS @JoeBiden this afternoon.



As a fresh start for our 🇪🇺🇺🇸 partnership we agreed to suspend all tariffs related to the Airbus-Boeing disputes on aircraft & non-aircraft products for an initial period of 4 months. We also committed to solving these disputes.