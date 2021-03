ΕΕ: «Όχι» από την Κύπρο στο προσχέδιο της Συνόδου για Τουρκία

Απορρίπτει η Κύπρος το προσχέδιο της κοινής δήλωσης των «27», ενόψει της τηλεδιάσκεψης κορυφής για την Ανατολική Μεσόγειο και ειδικότερα την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Άγκυρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λευκωσία θεωρεί προβληματικό εν συνόλω το περιεχόμενο του προσχεδίου, ενώ και η Ελλάδα, από την πλευρά της, εκτιμά ότι η διατύπωση δεν αντανακλά την πιο ισορροπημένη προσέγγιση που είχε υιοθετηθεί στην έκθεση του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης, Ζοζέπ Μπορέλ.

Συνεπώς, αναμένονται αλλαγές στο προσχέδιο της κοινής δήλωσης, ενόψει της εξ αποστάσεως συνεδρίασης των «27», μεθαύριο και την Παρασκευή, σύμφωνα με την kathimerini.com.cy.

Στο μεταξύ ανακοινώθηκε πως στην τηλεδιάσκεψη των ηγετών θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπως σημείωσε ο εκπρόσωπος του Σαρλ Μισέλ, η συζήτηση των Ευρωπαίων ηγετών με τον Τζο Μπάιντεν θα γίνει την Πέμπτη στις 21.45 ώρα Ελλάδος.

Επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει την Πέμπτη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Looking forward to welcome @POTUS at this week’s European Council meeting.



I have invited the President of the US to join our meeting for him to share his views on our future cooperation.



Time to rebuild our transatlantic alliance. pic.twitter.com/SCyEnUmfxb