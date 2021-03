Ζημιές 10 δισ. κάθε μέρα από το μποτιλιάρισμα στη Διώρυγα του Σουέζ

Παραμένει κολλημένο το πλοίο-μαμούθ μεταφοράς κοντέινερ, μπλοκάροντας τη Διώρυγα του Σουέζ, έναν βασικό δίαυλο κίνησης του παγκόσμιου εμπορίου.

Υπολογίζεται ότι σε καθημερινή βάση διακινούνται αγαθά αξίας 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω του καναλιού του Σουέζ, που τώρα αναμένουν φορτωμένα σε δεκάδες πλοία στον βορρά, τον νότο και στα μέσα της διώρυγας.

Πιθανή παράκαμψη του Σουέζ με τον περίπλου της Αφρικής, όπως γινόταν έως πριν από… ενάμιση αιώνα υπολογίζεται ότι πέραν της καθυστέρησης συνιστά πρόσθετο κόστος 300.000 δολαρίων σε καύσιμα.

Το θαλάσσιο μποτιλιάρισμα επικών διαστάσεων έχει κόψει την πρόσβαση βορείως και νοτίως της Διώρυγας του Σουέζ, προκαλεί πονοκέφαλο διεθνώς, καθώς από τη Διώρυγα του Σουέζ πραγματοποιείται σχεδόν το 12% της ροής του παγκόσμιου εμπορίου.

Εχει ήδη ανεβάσει την τιμή του πετρελαίου διεθνώς και το κόστος ναύλωσης κοντέινερ. Κάθε μέρα που περνά με το κανάλι φραγμένο, περίπου 3-5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου καθυστερούν να φτάσουν στον προορισμό τους, εκτιμούν αναλυτές.

Up to 20,000 cubic meters of sand in the Suez Canal need to be removed to free the gigantic container ship that has been stuck there since Tuesday, according to the canal authorities. https://t.co/OKrrjU8Pqu