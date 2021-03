Με 1,3% «έτρεξε» η βρετανική οικονομία το τέταρτο τρίμηνο

Περισσότερο από το αναμενόμενο αναπτύχθηκε η βρετανική οικονομία τους τελευταίους τρεις μήνες του 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη.

Οπως μεταδίδει το Reuters, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,3% το διάστημα Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου της περασμένης χρονιάς σε σύγκριση με ένα τρίμηνο πριν. Η πρώτη εκτίμηση προέβλεπε ότι θα «τρέξει» με 1,0% ανάπτυξη ενώ και οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν ότι θα διατηρηθεί η αρχική εκτίμηση.

Η βρετανική οικονομία υπέστη τη μεγαλύτερη πτώση από όλες τις χώρες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) την περσινή χρονιά, εξαιρουμένων της Αργεντινής και της Ισπανίας.

Η Στατιστική Αρχή επίσης ενημέρωσε ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε στα 26,3 δισ. στερλίνες το τέταρτο τρίμηνο, σχεδόν διπλάσιο από αυτό του τρίτου τριμήνου, καθώς οι επιχειρήσεις έσπευσαν να κάνουν εισαγωγές πριν από την 1η Ιανουαρίου, πριν εφαρμοστεί δηλαδή η νέα εμπορική σχέση της χώρας τους με την ΕΕ λόγω του Brexit.

