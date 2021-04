ΕΜΑ: Σύνδεση του εμβολίου Johnson & Johnson με σπάνιες θρομβώσεις

Πιθανή «σύνδεση» του εμβολίου της Johnson & Johnson με πολύ σπάνιες περιπτώσεις θρομβώσεων διαπιστώνει o Eυρωπαϊκός Οργανισός Φαρμάκων (ΕΜΑ).

O EΜΑ επισημαίνει σε ανακοίνωση που εξέδωσε ότι το εμβόλιο Janssen της Johnson & Johnson πρέπει να περιέχει μια προειδοποίηση για ασυνήθιστα περιστατικά θρομβώσεων. Ο οργανισμός σημειώνει ότι τα περιστατικά αυτά πρέπει να διευκρινίζεται ότι είναι εξαιρετικά σπάνια.

Η ειδική επιτροπή του οργανισμού κατέληξε στο συμπέρασμα αυτό λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων οκτώ περιστατικών θρομβώσεων στις ΗΠΑ, εκ των οποίων το ένα οδήγησε στον θάνατο.

Όλα τα περιστατικά συνέβησαν σε ανθρώπους κάτω των 60 ετών σε διάστημα τριών εβδομάδων μετά τον εμβολιασμό και η πλειονότητα αφορούσε γυναίκες.

Ωστόσο, ο EMA υπογραμμίζει ότι το ισοζύγιο οφέλους-κόστους παραμένει θετικό.

Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν έκανε λόγο για «καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού στην ΕΕ» μετά την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το εμβόλιο της Johnson & Johnson. Ειδικότερα, η κ. Φον Ντερ Λάιεν σημείωσε:

«Καλωσορίζω την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για την ασφάλεια του εμβολίου Johnson & Johnson. Αυτά είναι καλά νέα για την πορεία των εκστρατειών εμβολιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ».

I welcome @EMA_News’ announcement on the safety of the Johnson & Johnson vaccine.



This is good news for the roll-out of vaccination campaigns across the EU. https://t.co/WenukxE8GR