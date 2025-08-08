Στα 5,6 τρισ. δολάρια η κεφαλαιοποίηση της παγκόσμιας φαρμακοβιομηχανίας

Οι φαρμακευτικοί κολοσσοί δεν παράγουν μόνο φάρμακα αλλά και διαμορφώνουν το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης. Από τον προσδιορισμό των θεραπειών τους που φτάνουν στους ασθενείς έως τον καθορισμό του κόστους και την προώθηση της καινοτομίας, η επιρροή τους εκτείνεται τόσο στην αποτελεσματικότητα των συστημάτων υγείας, όσο και στις χρηματοπιστωτικές αγορές.

Η Eli Lilly κυριαρχεί στον κλάδο με μια εκπληκτική κεφαλαιοποίηση ύψους 686 δισ. δολ., σχεδόν διπλάσια από αυτήν της Johnson & Johnson, της δεύτερης μεγαλύτερης εταιρείας, των 359 δισ. δολ. Η αξία της Eli Lilly έχει εκτοξευθεί από το 2020, από περίπου 130 δισ. δολ. τροφοδοτούμενη σε μεγάλο βαθμό από την ραγδαία επιτυχία των φαρμάκων για την απώλεια βάρους, των Mounjaro και Zepbound.

Υπάρχουν δύο άλλες εταιρείες με κεφαλαιοποίηση αγοράς άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων: η Novo Nordisk με 334 δισ. δολ. και η AbbVie με 327 δισ. δολ.

Η Novo Nordisk επωφελήθηκε επίσης από την άνθηση των φαρμάκων για την απώλεια βάρους, με προϊόντα όπως το Ozempic και το Wegovy τα οποία ηγούνται της ανάπτυξής της. Ωστόσο, μετά από μία κορύφωση κοντά στα 640 δισ. δολ. στα μέσα του 2024, η αποτίμησή της έχει έκτοτε έχει μειωθεί.

Η Roche, με αξία 255 δισ. δολ., εντάσσεται στο δυναμικό των μεγάλων εταιρειών, μαζί με τη Novartis στα 229 δισ. δολ., την AstraZeneca στα 217 δισ. δολ. —υπενθυμίζεται ότι η τελευταία ήταν μία από τις πρώτες εταιρείες που κυκλοφόρησαν εμβόλιο κατά της COVID-19— και τη Merck στα 200 δισ. δολ.

Η Pfizer κατατάσσεται στη 10η θέση με κεφαλαιοποίηση της τάξεως των 136 δισ. δολ., γνωστή μεταξύ άλλων από σειρά επιτυχημένων φαρμάκων, όπως το Viagra. Η Merck KGaA κατέχει την 20ή θέση, με αποτίμηση 55 δισ. δολ. ενώ πρόκειται για την παλαιότερη φαρμακευτική εταιρεία στον κόσμο, η οποία ιδρύθηκε στη Γερμανία το 1668.

Το μέλλον της φαρμακευτικής βιομηχανίας

Οπως αναφέρει το δημοσίευμα, οι γιατροί συνταγογραφούν και οι ασθενείς αποφασίζουν, αλλά οι φαρμακευτικοί γίγαντες τελικά ελέγχουν ποια φάρμακα αναπτύσσουν, ποιος έχει πρόσβαση και σε ποια τιμή χρεώνουν. Η κατανόηση του ποιος τελικά κυριαρχεί σε αυτήν τη βιομηχανία των 5,6 τρισ. δολ. αποτελεί τον κρίσιμο παράγοντα για το μέλλον της υγειονομικής περίθαλψης.

