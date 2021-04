Big deal EE με Pfizer/BioNTech για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίου

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα κλείσει τις επόμενες ημέρες συμφωνία προμήθειας εμβολίων που προβλέπει την αγορά 1,8 δισεκατομμυρίου δόσεων του εμβολίου κατά της Covid-19 που αναπτύχθηκε από τις Pfizer-BioNTech, δήλωσε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Εργαζόμαστε μαζί με τις Biontech/Pfizer επί νέου συμβολαίου», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Αυτό θα εξασφαλίσει 1,8 δισεκατομμύριο δόσεις για την περίοδο 2021-2023. Θα το κλείσουμε τις προσεχείς ημέρες. Θα διασφαλίσει τις αναγκαίες δόσεις για την χορήγηση ενισχυτικών δόσεων που θα αυξήσουν την ανοσία», είπε η πρόεδρος της Κομισιόν.

Νωρίτερα, ευρωπαίος αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι η Ενωση έκλεισε με τις Pfizer-BioNTech συμφωνία για την προμήθεια 1,8 δισεκατομμυρίου δόσεων, που αποτελεί το μεγαλύτερο τέτοιο συμβόλαιο παγκοσμίως.

Η εν λόγω συμφωνία επαρκεί για την κάλυψη του πληθυσμού των 450 εκατομμυρίων κατοίκων της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τα επόμενα δύο χρόνια.

Είναι το τρίτο συμβόλαιο που συμφωνείται ανάμεσα στην Ενωση και τις δύο εταιρείες, οι οποίες έχουν ήδη συμφωνήσει για την προμήθεια 600 εκατομμυρίων δόσεων αυτόν τον χρόνο βάσει των δύο προηγούμενων συμβολαίων.

