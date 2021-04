Τσαβούσογλου: Στηρίζουμε την κυριαρχική ισότητα των Τουρκοκυπρίων

«Παρείχαμε πλήρη στήριξη στο όραμα και στην πρόταση της τουρκοκυπριακής πλευράς για κυριαρχική ισότητα και ισότιμο διεθνές καθεστώς», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου από τη Γενεύη, όπου διεξάγονται οι συνομιλίες στο πλαίσιο της Άτυπης Πενταμερούς Διάσκεψης για το Κυπριακό.

Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αντίδραση από πλευράς της τουρκικής κυβέρνησης. Και συμπληρώνει: «Εξηγήσαμε γιατί η ομοσπονδιακή λύση δεν είναι δυνατή. Μία δίκαιη, διαρκής και βιώσιμη λύση μπορεί να επιτευχθεί μόνο στη βάση των δεδομένων του νησιού», μεταδίδει η ΕΡΤ.

Ο Γ.Γ. του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες έχει διμερείς συναντήσεις με τα εμπλεκόμενα μέρη. Η διαδικασία μπαίνει σε βαθιά νερά με σειρά συναντήσεων, οι οποίες μέχρι το βράδυ ενδεχομένως θα δώσουν κάποιο αποτέλεσμα στην όλη προσπάθεια.

Η επίσημη ενημέρωση από την κυπριακή Προεδρία αναφέρει ότι αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι και τις 20:00.

In #Geneva stated strong support for Turkish Cypriot side’s vision of sovereign equality&equal intl status& its proposal to this end.

-Explained why federal solution is not possible.

-A fair, permanent&sustainable solution can only be achieved based on realities on the Island. pic.twitter.com/RhuOWv1m5k