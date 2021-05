Συμφωνία-μαμούθ Κομισιόν-Pfizer για 1,8 δισ. δόσεις εμβολίων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπέγραψε ένα νέο συμβόλαιο με την Pfizer-Biontech για την προμήθεια 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων κατά της COVID-19 για την περίοδο 2021-2023, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες για την ενίσχυση των εμβολιασμών, των χορηγιών και της επαναπώλησης δόσεων, όπως ανακοίνωσε χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.



«Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι η @EU_Commission υπέγραψε μόλις, ένα συμβόλαιο για την εγγυημένη παράδοση 900 εκατομμυρίων δόσεων (με δυνατότητα επιπλέον παράδοσης +900 εκατομμυρίων δόσεων) με την @BioNTech_Group και την @Pfizer, για τη χρονική περίοδο 2021-2023» όπως ανέφερε σε μία ανάρτησή της στο Twitter, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



«Άλλα συμβόλαια και άλλες τεχνολογίες εμβολίων θα ακολουθήσουν» πρόσθεσε η ίδια.

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow.