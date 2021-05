Τσαβούσογλου: Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κάθε βήμα για την Παλαιστίνη

Επίθεση στο Ισραήλ και στήριξη στους Παλαιστίνιους έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου στη συνεδρίαση του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας (OIC).

Η Ανοιχτή Έκτακτη Συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του OIC θα συζητήσει «πιθανά μέτρα που πρέπει να ληφθούν εντός του OIC αλλά και σε διεθνείς οργανισμούς, ενάντια στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ στα παλαιστινιακά εδάφη», σημείωσε.

Ο Οργανισμός Ισλαμικής Συνεργασίας καταδίκασε «με την σθεναρότερο τρόπο τη βίαιη επιθετικότητα του Ισραήλ» σε βάρος του παλαιστινιακού λαού, σύμφωνα με το ανακοινωθέν που εκδόθηκε μετά την έκτακτη συνεδρίαση του OIC.

Η ανακοίνωση, την οποία μετέδωσαν σαουδαραβικά κρατικά ΜΜΕ, καλεί στον άμεσο τερματισμό των επιθέσεων εναντίον αμάχων, επισημαίνοντας πως συνιστούν «παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών».

"'Είναι ώρα να δείξουμε ενότητα και αποφασιστικότητα. Η Τουρκία είναι έτοιμη να κάνει κάθε βήμα που χρειάζεται για την Παλαιστίνη. Όλα είναι ανοιχτά'', δήλωσε ο ΥΠΕΞ της Τουρκίας.

