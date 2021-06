ΕΕ: Κλείνει το χάσμα στην καινοτομία η Ελλάδα

Κλείνει το χάσμα καινοτομίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ, με την Ελλάδα και άλλες τέσσερις χώρες της ΕΕ να σημειώνουν βελτίωση απόδοσης πάνω από 25% την περίοδο 2014-2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων για την καινοτομία το 2021, η απόδοση της καινοτομίας στην Ευρώπη συνεχίζει να βελτιώνεται σε ολόκληρη την ΕΕ. Κατά μέσο όρο, οι επιδόσεις της καινοτομίας έχουν αυξηθεί κατά 12,5% από το 2014. Υπάρχει συνεχής σύγκλιση εντός της ΕΕ, με τις χώρες με χαμηλότερες επιδόσεις να αναπτύσσονται ταχύτερα από αυτές με υψηλότερες επιδόσεις, κλείνοντας έτσι το χάσμα καινοτομίας μεταξύ τους. Η Ελλάδα είναι ανάμεσα στις πέντε χώρες της ΕΕ που έχουν δει τη μεγαλύτερη βελτίωση σε θέματα καινοτομίας, πάνω από 25% (μαζί με την Κύπρο, την Εσθονία, την Ιταλία και τη Λιθουανία).

Με βάση τις βαθμολογίες τους, οι χώρες της ΕΕ εμπίπτουν σε τέσσερις ομάδες επιδόσεων: «Ηγέτες καινοτομίας», «Ισχυροί καινοτόμοι», «Μέτριοι καινοτόμοι» και «Αναδυόμενοι καινοτόμοι». Οι «ηγέτες καινοτομίας» και οι περισσότεροι «Ισχυροί Καινοτόμοι» βρίσκονται στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη, και οι περισσότεροι από τους «Μέτριους» και «Αναδυόμενους Καινοτόμους» στη Νότια και την Ανατολική Ευρώπη.

Η Ελλάδα είναι ένας μέτριος καινοτόμος. Τα τρία τελευταία χρόνια, οι επιδόσεις της σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ έχουν βελτιωθεί σημαντικά, σύμφωνα με την Επιτροπή.

Η ισχυρή αύξηση της απόδοσης της καινοτομίας από το 2018 οφείλεται στη βελτίωση της ευρυζωνικής διείσδυσης, στο επιχειρηματικό κεφάλαιο, σε καινοτόμα προϊόντα, στην κινητικότητα ανθρώπινου δυναμικού σε επιστήμη και τεχνολογία και στις εξαγωγές αγαθών μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας. Η Ελλάδα έχει ποσοστά πάνω από τον κοινοτικό μέσο όρο σε καινοτόμα προϊόντα εσωτερικού και βρίσκεται κοντά στο μέσο όρο σε δείκτες σχετικά με την κλιματική αλλαγή.

Η ηγέτιδα χώρα σε καινοτομία στην ΕΕ συνεχίζει να είναι η Σουηδία, ακολουθούμενη από τη Φινλανδία, τη Δανία και το Βέλγιο. Και οι τέσσερις αυτές χώρες έχουν επιδόσεις καινοτομίας πολύ πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Στον παγκόσμιο χάρτη, η ΕΕ αποδίδει καλύτερα από τους ανταγωνιστές της όπως η Κίνα, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, η Ρωσία και η Ινδία. Αντίθετα, προβάδισμα έναντι των επιδόσεων της ΕΕ, έχουν η Νότια Κορέα, ο Καναδάς, η Αυστραλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιαπωνία.

