UEFA: Καταργείται άμεσα ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ

Ένας από τους κανονισμούς που είναι ταυτισμένος εδώ και δεκαετίες με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παύει οριστικά να ισχύει. Όπως ήταν ήδη γνωστό εδώ και λίγο καιρό, η UEFA ανακοίνωσε σήμερα την κατάργηση του κριτηρίου των εκτός έδρας γκολ στα διπλά παιχνίδια των διασυλλογικών διοργανώσεών της, αρχής γενομένης από τα προκριματικά των διασυλλογικών διοργανώσεων της περιόδου 2021-22, που αρχίζουν σε λίγες ημέρες.

Από δω και στο εξής, αν το συνολικό σκορ των δύο αγώνων (εντός-εκτός) μεταξύ δύο ομάδων είναι ισόπαλο μετά το πέρας του δεύτερου 90λεπτου, θα ακολουθεί ημίωρη παράταση και, αν δεν αναδειχθεί ούτε εκεί νικητής στο συνολικό σκορ, η τελική λύση θα δίνεται στη διαδικασία των πέναλτι.

Σημειώνεται ότι το κριτήριο των εκτός έδρας τερμάτων καταργείται επίσης στην ισοβαθμία δύο ή περισσότερων ομάδων σε όμιλο, κάτι που σημαίνει ότι, αν δεν υπάρχει υπεροχή βαθμών ή γκολ μίας εκ των ισόβαθμων ομάδων στα μεταξύ τους παιχνίδια, θα εφαρμόζεται το επόμενο κριτήριο, ήτοι η συνολική διαφορά τερμάτων σε όλα τα ματς του ομίλου. Τα εκτός έδρας στο σύνολο των αγώνων θα μετρούν μόνο ως τελευταίο κριτήριο ισοβαθμίας σε όμιλο (μετά τη συνολική διαφορά τερμάτων και την καλύτερη επίθεση).

Στην ανακοίνωσή της, η UEFA τονίζει ότι από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 και μετά, μειώνεται διαρκώς ο ρόλος της έδρας στο ποσοστό νικών και στην επίτευξη τερμάτων, γεγονός που αποδίδεται στη βελτίωση των αγωνιστικών χώρων και την ενιαιοποίηση των διαστάσεων των γηπέδων, τις βελτιωμένες συνθήκες ασφάλειας και την καλύτερη διαιτησία, ιδίως μετά την καθιέρωση του VAR.

«Ο κανόνας των εκτός έδρας γκολ υπήρξε ένα εγγενές κομμάτι των διοργανώσεων της UEFA από το 1965 που εφαρμόστηκε. Παραταύτα, το ζήτημα της κατάργησής του έχει συζητηθεί σε διάφορα μίτινγκ της UEFA τα τελευταία χρόνια. Αν και δεν υπάρχει ομοφωνία απόψεων, πολλοί προπονητές, φίλαθλοι και άλλοι εμπλεκόμενοι έχουν αμφισβητήσει τη δικαιοσύνη του και εξέφρασαν την επιθυμία τους να καταργηθεί», δήλωσε ο πρόεδρος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας, Αλεξάντερ Τσέφεριν.

«Η επιρροή του κανόνα αυτού είναι πλέον αντίθετη σε σχέση με τον αρχικό σκοπό του, γιατί στην πραγματικότητα αποθαρρύνει τις γηπεδούχους ομάδες -ειδικά τα πρώτα ματς- από το να επιτεθούν, γιατί φοβούνται ότι θα δεχτούν κάποιο τέρμα που θα δώσει στους αντιπάλους τους ένα κρίσιμο πλεονέκτημα. Υπάρχει επίσης κριτική ότι είναι άδικο, ειδικά στην παράταση, να υποχρεώνεται η γηπεδούχος ομάδα να σκοράρει δύο φορές, όταν έχουν σκοράρει οι φιλοξενούμενοι», πρόσθεσε ο Τσέφεριν.

