Μιλάνο: Μέσω της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου μεταδόθηκε η φωτιά

Ο δήμαρχος του Μιλάνου αναζητεί απαντήσεις για τους λόγους της ταχείας επέκτασης της φωτιάς σε συγκρότημα διαμερισμάτων χθες στην οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, μέσω της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου, που παραπέμπει στην πυρκαγιά του Γκρένφελ Τάουερ του Λονδίνου, πριν από τέσσερα χρόνια, με 71 νεκρούς.



Η πυροσβεστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι όλοι οι κάτοικοι κατόρθωσαν να διαφύγουν από το 18ώροφο κτίριο στο νότιο Μιλάνο, που τυλίχθηκε στις φλόγες χθες το απόγευμα.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά, που ξεκίνησε από τον 15ο όροφο, μεταδόθηκε γρήγορα μέσω της εξωτερικής επένδυσης του κτιρίου. Βίντεο από την πυρκαγιά δείχνουν τα πάνελ της επένδυσης να λιώνουν και να μετατρέπονται σε ρευστές μάζες.

