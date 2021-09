Βρετανία: Φρένο στην ανάπτυξη έβαλε η μετάλλαξη Δέλτα

Ο ρυθμός ανάπτυξης στη Βρετανία επιβραδύνθηκε σημαντικά τον Ιούλιο, με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) να καταγράφει αύξηση μόλις 0,1%, εμφανώς βραδύτερη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, αντανακλώντας το κύμα μολύνσεων της Covid-19, εξαιτίας του παραλλαγμένου στελέχους Δέλτα.

Ύστερα από ανάπτυξη 1% τον Ιούνιο, οι αναλυτές ανέμεναν επιβράδυνση αλλά αυτή ήταν μεγαλύτερη της αναμενόμενης.

«Με την αύξηση των περιστατικών Covid-19 και την επιδείνωση της έλλειψης προϊόντων και εργαζομένων, η οικονομική ανάκαμψη είναι σε νεκρό σημείο», σχολίασε ο Πολ Ντέιλς από την Capital Economics.

Η χώρα κατέγραψε κορύφωση των μολύνσεων στις αρχές Ιουλίου εξαιτίας κυρίως του Euro, και η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον ήρε στα μέσα Ιουλίου σχεδόν όλους τους εναπομείναντες περιορισμούς, όπως η χρήση μάσκας, η κοινωνική αποστασιοποίηση ή περιορισμοί στον αριθμό των παρευρισκομένων στους χώρους θεάματος.

Η υποστήριξη προς το Συντηρητικό Κόμμα του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον έπεσε σε χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το αντιπολιτευόμενο Εργατικό Κόμμα -στο χαμηλότερο μετά τις εθνικές εκλογές του 2019-, μετά την ανακοίνωση για αύξηση φόρων, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι τομείς της υγειονομικής και της κοινωνικής περίθαλψης, όπως προκύπτει από δημοσκόπηση.

