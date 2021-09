Κλίμα: Εκπαίδευσαν αγελάδες να πηγαίνουν τουαλέτα

Μια ομάδα επιστημόνων υποστηρίζει ότι εκπαίδευσε αγελάδες να πηγαίνουν στην… τουαλέτα, στο πλαίσιο ενός προγράμματος για τη μείωση των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Οι Νεοζηλανδοί και Γερμανοί επιστήμονες παραδέχτηκαν ότι το πείραμά τους ξεκίνησε από μια φάρσα, όμως η επεξεργασία των ούρων των βοοειδών, που είναι πλούσια σε άζωτο, θα μπορούσε να μακροπρόθεσμα να αποδειχθεί επωφελής για το κλίμα.

«Αν μπορούσαμε να συλλέξουμε το 10-20% των ούρων, αυτό θα αρκούσε για να μειώσουμε σημαντικά τις εκπομπές αερίων και τη ρύπανση των υδάτων από νιτρικά ιόντα», εξήγησε ο Ντάγκλας Έλιφ, του Πανεπιστημίου του Όκλαντ.

Σύμφωνα με τον Έλιφ, το άζωτο που περιέχεται στα ούρα των αγελάδων αποσυντίθεται με το πέρασμα του χρόνου σε δύο προβληματικές χημικές ουσίες: το υποξείδιο του αζώτου, που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, και το νιτρικό, που συγκεντρώνεται στο έδαφος και κατόπιν διαχέεται στα ποτάμια.

Το υποξείδιο του αζώτου αντιστοιχεί στο περίπου 5% των εκπομπών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και λίγο λιγότερο από το 10% των εκπομπών στη Νέα Ζηλανδία, με βάση επίσημα στοιχεία. Πάνω από το μισό αυτού του ποσοστού προέρχεται από τα ζώα εκτροφής.

Ο ερευνητής Λίντσεϊ Μάθιους παραδέχτηκε ότι η ιδέα να εκπαιδεύονται οι αγελάδες ώστε να ουρούν σε τουαλέτες και στη συνέχεια να γίνεται επεξεργασία των αποβλήτων του ήρθε όταν έδωσε μια συνέντευξη στο ραδιόφωνο, το 2007, και του έκαναν μια φάρσα για το θέμα αυτό. «Η αντίδραση των ανθρώπων είναι να μας θεωρούν τρελούς επιστήμονες, αλλά στην πραγματικότητα τα στοιχεία είναι εδώ», διαβεβαίωσε.

Unlike cats, dogs, and horses, which have a natural desire to "go" someplace, cows do not have this desire. But they were trained within two weeks(!) - this could be a big help for greenhouse gases. https://t.co/OQXPcxhmuT