ΗΠΑ: Αναπάντεχη άνοδος των λιανικών πωλήσεων τον Αύγουστο

Υψηλότερα κινήθηκαν οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού, κόντρα στις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις ενισχύθηκαν 0,7%, μετά από πτώση 1,1% τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν απώλειες 0,7%.

Εξαιρουμένου του τομέα των αυτοκινήτων, οι πωλήσεις ενισχύθηκαν 1,8%, αρκετά πάνω από την πρόβλεψη για άνοδο κατά 0,1%.

Οι φόβοι γύρω από την πανδημία έστρεψαν τους καταναλωτές στη διαδικτυακή αγορά, με τις πωλήσεις εκτός φυσικών καταστημάτων να σημειώνουν άλμα 5,3%. Άνοδο 3,7% κατέγραψαν οι πωλήσεις επίπλων.

Τα καταστήματα ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών είδαν τις πωλήσεις να υποχωρούν 3,1%.

The pandemic is the economy, August/Delta edition: Behind the 0.7% rise in retail sales: --Food service & drinking places flat on the month; --Nonstore retail (mostly e-commerce) jumps 5.3%; --Motor vehicle & parts dealers down 3.6% (pandemic-induced supply chain mayhem).

Retail Sales: always lots of noise & that is evident in the data as is a big back to school impact. Proxy for e-commerce up 5.3%, spending on general merchandise up 3.5%, department stores 2.4%. No change in eating & drinking establishments. MVP down 3.6% & electronics fell 3.1%