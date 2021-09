Cop26: Στους δρόμους οι νέοι διεκδικούν λύση για το Κλίμα

Ένα μεγάλο κύμα νέων ανθρώπων από όλο τον κόσμο βρέθηκε στους δρόμους την Παρασκευή ζητώντας να αναληφθεί επειγόντως δράση για να αποφευχθεί η καταστροφική κλιματική αλλαγή, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη διαμαρτυρία τους αφότου ξέσπασε η πανδημία της Covid-19.

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν πέντε εβδομάδες πριν από τη σύνοδο κορυφής COP26 του ΟΗΕ που έχει στόχο να εξασφαλισθεί περισσότερο φιλόδοξη δράση για το κλίμα από τους παγκόσμιους ηγέτες ώστε να μειωθούν δραστικά οι εκπομπές των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και ανεβάζουν τη θερμοκρασία στον πλανήτη.

«Όλοι μιλάνε για υποσχέσεις, αλλά κανένας δεν κρατάει την υπόσχεσή του. Θέλουμε περισσότερη δράση», λέει η 22χρονη Φαρζάνα Φαρούκ Τζούμου, ακτιβίστρια για το κλίμα στην Ντάκα του Μπανγκλαντές. «Θέλουμε δουλειά, όχι μόνο τις υποσχέσεις».

Οι διαδηλώσεις άρχισαν από την Ασία σε περισσότερες από 1.500 τοποθεσίες, σύμφωνα με το κίνημα νεολαίας Fridays for Future (Παρασκευές για το Μέλλον).

Συγκέντρωση έγινε την Παρασκευή και στην Αθήνα, στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη. Τη δράση διοργάνωσαν οι Οργανώσεις Πρωτοβουλία Νέων και Fridays for Future Greece ενώ στηρίζουν οι WWF, η Greenpeace Hellas, η Συμμαχία για το Κλίμα καθώς και άλλες συλλογικότητες και περιβαλλοντικές ομάδες.

Στη Γερμανία, δύο ημέρες πριν από τις ομοσπονδιακές βουλευτικές εκλογές, πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις, με τη Σουηδή ακτιβίστρια και συγγραφέα Γκρέτα Τούνμπεργκ να δίνει το «παρών» στις κινητοποιήσεις μεταδίουν διεθνή πρακτορεία.

Στο Βερολίνο, οι διαδηλωτές που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του «Fridays for Future», συγκεντρώθηκαν στον χώρο μπροστά από το κτίριο του Ράιχσταγκ, στο οποίο έχει την έδρα του η ομοσπονδιακή Βουλή (Bundestag) μετά από διαδήλωση στο κυβερνητικό τετράγωνο. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής μόνο στο Βερολίνο.

We’re back! Today we were over 100 000 on the strike in Berlin and 620 000 in Germany alone along with many others all over the world, asking world leaders to #UprootTheSystem . There were strikes in over 80 countries! #FridaysForFuture #ClimateStrike pic.twitter.com/S5oG2RQNXl