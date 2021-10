Στους δημοσιογράφους Maria Ressa και Dmitry Muratov το Νόμπελ Ειρήνης

Στους Maria Ressa και Dmitry Muratov απονέμεται το Νόμπελ Ειρήνης για τις προσπάθειές τους να διαφυλάξουν την ελευθερία έκφρασης στις Φιλιππίνες και τη Ρωσία, σύμφωνα με το Bloomberg.

BREAKING: The Nobel Peace Prize is awarded to Maria Ressa and Dmitry Muratov for "their efforts to safeguard freedom of expression" in the Philippines and Russia (via AP) https://t.co/txg2JRZlfU pic.twitter.com/noHdySSQCx