Στους Καρντ, Άνγκριστ και Ίμπενς το βραβείο Νόμπελ Οικονομικών

Με το Νόμπελ Οικονομίας 2021 τιμήθηκαν σήμερα τρεις ειδικοί της πειραματικής και εμπειρικής οικονομίας, ο Καναδός Ντέιβιντ Καρντ, ο Αμερικανοϊσραηλινός Τζόσουα Άνγκριστ και ο Αμερικανοολλανδός Γκουίντο Ίμπενς, σε τομείς όπως η αγορά εργασίας και η εκπαίδευση.

Οι τρεις οικονομολόγοι «μας έφεραν νέες ιδέες σχετικά με την αγορά εργασίας και έδειξαν ποια συμπεράσματα μπορούν να αντληθούν από φυσικά πειράματα σε όρους αιτίων και συνεπειών», ανέφερε η επιτροπή που απονέμει το Νόμπελ.

«Η προσέγγισή τους επεκτάθηκε σε άλλους τομείς και έφερε επανάσταση στην εμπειρική έρευνα», υπογράμμισε η επιτροπή του 53ου «βραβείου της Τράπεζας της Σουηδίας στις οικονομικές επιστήμες στη μνήμη του Άλφρεντ Νόμπελ».

Το πιο πρόσφατο από τα Νόμπελ, το Νόμπελ Οικονομίας είναι το μόνο που δεν είχε προβλεφθεί στη διαθήκη του Σουηδού βιομηχάνου και εφευρέτη. Απονέμεται από το 1969 και ολοκληρώνει τη σεζόν των Νόμπελ.

Χάρη σε «φυσικά πειράματα», ο Ντέιβιντ Καρντ, ο οποίος γεννήθηκε το 1956, ανέλυσε τα αποτελέσματα του ελάχιστου μισθού, της μετανάστευσης και της εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας. Τιμήθηκε «για τις εμπειρικές συνεισφορές του στην οικονομία της εργασίας» με το μισό βραβείο, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10 εκατομμυρίων κορωνών Σουηδίας (990.000 ευρώ). «Οι μελέτες του στην αρχή των ετών του 1990 έθεσαν σε αμφισβήτηση τα στερεότυπα, πράγμα που οδήγησε σε νέες αναλύσεις και σε νέες προοπτικές», υπογράμμισε η επιτροπή του Νόμπελ. Τα αποτελέσματα των ερευνών του υπογράμμισαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού δεν επιφέρει απαραίτητα μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας.

Το άλλο μισό του βραβείου μοιράζονται οι Τζόσουα Άνγκριστ, 61 ετών, και ο Γκουίντο Ίμπενς, 58 ετών, «για τις μεθοδολογικές συνεισφορές τους στην ανάλυση των σχέσεων αιτίου αιτιατού».

Στα μέσα των χρόνων του 1990 πραγματοποίησαν μεθοδολογικές προόδους επιτρέποντας να εξαχθούν σταθερά συμπεράσματα για τα αίτια και τα αποτελέσματα που μπορούν να αντληθούν από τα φυσικά πειράματα, για παράδειγμα όσον αφορά την εκπαίδευση.

Πηγή: ΑΠΕ