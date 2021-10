ΗΠΑ: Υποχώρησαν στα 10,4 εκατ. οι ανοιχτές θέσεις εργασίας τον Αύγουστο

Οι ανοιχτές θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ υποχώρησαν τον Αύγουστο για πρώτη φορά φέτος, καθώς η ζήτηση για εργατικό δυναμικό υποχώρησε ελαφρώς λόγω της αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Εργασίας, ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μειώθηκε στα 10,4 εκατομμύρια από τα 11,1 εκατομμύρια τον Ιούλιο.

Οι αναλυτές προέβλεπαν οριακή πτώση στα 11 εκατομμύρια.

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι άνθρωποι εγκατέλειψαν εθελοντικά την εργασία τους. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός των παραιτήσεων ή ο αριθμός των παραιτήσεων σε μηνιαία βάση ως ποσοστό του συνόλου της απασχόλησης, αυξήθηκε στο 2,9%.

The August JOLTs report had Delta COVID-19 written all over it. Retail workers quit to avoid exposure, #Jobs openings in leisure and hospitality fell because fewer people wanted to travel. The questions are, as Delta drops how and when will the labor picture change? pic.twitter.com/gSlfPpjDM1