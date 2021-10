HΠΑ: Αναπάντεχη πτώση της βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο

Μεγάλη πτώση κατέγραψε η βιομηχανική παραγωγή στις ΗΠΑ τον Σεπτέμβριο, διαψεύδοντας τις προβλέψεις των αναλυτών που ανέμεναν άνοδο κατά 0,2%.

Ειδικότερα, η βιομηχανική παραγωγή βούτηξε 1,3%. Τον Αύγουστο είχε υποχωρήσει 0,1%.

Η μεταποιητική παραγωγή διολίσθησε 0,7% έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,1%.

September saw a 1.3% MoM plunge in U.S. Industrial Production (dramatically worse than the 0.1% MoM increase expected) and making matters worse, August was revised down from a 0.4% MoM rise to a 0.1% MoM drop; the 6th straight month of a flatlining U.S. manufacturing production. pic.twitter.com/U1jsnbPAyv