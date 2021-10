Ιταλία: Επιχείρηση για ξήλωμα των νεοναζί της Forza Nuova

Σε εξέλιξη βρίσκεται σε πολλές περιφέρειες της Ιταλίας επιχείρηση των αστυνομικών δυνάμεων με στόχο την εξάρθρωση νεοναζιστικής οργάνωσης.



Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, έχουν αποσταλεί κλήσεις σε απολογία σε 26 άτομα και τις ώρες αυτές πραγματοποιούνται έφοδοι στις κατοικίες τους. Την υπόθεση ανέλαβε η αστυνομική διεύθυνση αρμόδια για την αντιμετώπιση της εσωτερικής τρομοκρατίας, σε συνεργασία με τον τομέα που ασχολείται με τα αδικήματα τα οποία διαπράττονται μέσω διαδικτύου.

Η έρευνα επικεντρώθηκε κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των πόλεων της Νάπολης, της Ρώμης, του Τορίνο, της Σιένα και του Λέτσε. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για ιδιαίτερα πολύπλοκη υπόθεση, η οποία αφορά άτομα με ρατσιστική δράση.

Ο Ιταλός πρωθυπουργός Μάριο Ντράγκι συνάντησε πριν 10 ημέρες στη Ρώμη τον γενικό γραμματέα της συνδικαλιστικής οργάνωσης Cgil Μαουρίτσιο Λαντίνι για να του εκφράσει τη συμπαράστασή του, μετά τη βίαιη έφοδο νεοφασιστών, στα γραφεία του συνδικάτου.

Στην είσοδο των γραφείων της Cgil, στο κέντρο της Ρώμης, o Ντράγκι αγκάλιασε τον Λαντίνι και οι εργαζόμενοι στο συνδικάτο ξέσπασαν σε παρατεταμένο χειροκρότημα.

«Το παρελθόν δεν πρέπει να επιστρέψει», δήλωσε ο επικεφαλής της Cgil, με σαφή αναφορά στις φασιστικές επιθέσεις κατά του συνδικάτου πριν από 99 χρόνια, όταν επιβλήθηκε η δικτατορία του Μπενίτο Μουσολίνι. Ο Ιταλός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, από τη μεριά του, έχει τονίσει ότι «απέναντι στην βία, δεν θα υπάρξει κανενός είδους ανοχή», μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα ιταλικά ΜΜΕ ανέφεραν πως το Δημοκρατικό Κόμμα (Κεντροαριστερά) κατέθεσε στη Γερουσία πρόταση που ζητά από την Κυβέρνηση Ντράγκι την διάλυση του νεοφασιστικού κόμματος Forza Nuova, στην εμπλοκή το οποίου φαίνεται να αποδίδονται τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στη Ρώμη πριν 10 ημέρες.

Tens of thousands of people have taken to the streets of Rome to protest rising fascism in Italy. The action comes a week after right-wing groups stormed trade union headquarters.https://t.co/k0mqu35rlQ pic.twitter.com/Wlehem60Iu