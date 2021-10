«Πλανητάρχες» απρόθυμοι να δράσουν για το Kλίμα

Καθώς οι χώρες της G20 ευθύνονται σχεδόν για το 80% των αερίων του θερμοκηπίου που εκλύονται σε παγκόμσιο επίπεδο, οι ηγέτες των κρατών τους από τη σύνοδο της Ρώμης θα πρέπει να δώσουν τον τόνο προτού μεταβούν στη Γλασκώβη για τη σύνοδο του ΟΗΕ για το κλίμα ανακοινώνοντας τους στόχους τους προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή.

«Δεν πρέπει να αφήσουμε σε αυτούς που θα έρθουν μετά από εμάς έναν πλανήτη βυθισμένο στις συγκρούσεις, οι πόροι του οποίου έχουν σπαταληθεί, το οικοσύστημα του οποίου έχει καταστραφεί από τον εγωισμό αυτών που δεν μπόρεσαν να συνδυάσουν τις νόμιμες φιλοδοξίες τους για οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη με την ανάγκη να προστατεύσουν αυτό που δεν μας ανήκει», προειδοποίησε χθες Σάββατο βράδυ ο Ιταλός πρόεδρος Σέρτζιο Ματαρέλα στο δείπνο που παρέθεσε για τους ηγέτες της G20.

«Τα μάτια δισεκατομμυρίων ανθρώπων (…) είναι στραμμένα πάνω μας και στα αποτελέσματα που θα καταφέρουμε», πρόσθεσε.

Οι ηγέτες της G20 φάνηκαν να σημειώνουν προόδους στις συζητήσεις τους για την πανδημία covid-19, ενώ κατάφεραν να ξεπεράσουν και τις διαφωνίες τους για ένα ακανθώδες θέμα εγκρίνοντας τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή του 15% για τις πολυεθνικές. Όμως οι συζητήσεις για το κλίμα αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι την τελευταία στιγμή για να επιτευχθεί κάποια συμφωνία.

Φιλοδοξία ή συμφωνία;

Παρατηρητές και μη κυβερνητικές οργανώσεις θα εξετάσουν προσεκτικά το τελικό ανακοινωθέν της G20 σχετικά με το κλίμα, διάφορες εκδοχές του οποίου κυκλοφορούν από χθες στη Ρώμη.

Ένα προσχέδιο της τελικής ανακοίνωσης, το οποίο περιήλθε στην κατοχή του dpa προς το βράδυ χθες, περιείχε λιγότερο σαφείς αναφορές στο κλίμα σε σχέση με προηγούμενο.

Το προηγούμενο προσχέδιο έκανε λόγο για την ανάγκη ανάληψης άμεσης δράσης, κάτι που διαγράφηκε στην επόμενη εκδοχή και αντικαταστάθηκε από τα σχέδια των χωρών της G20 να αναλάβουν σημαντική και αποτελεσματική δράση για να περιορίσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Επιπλέον, σύμφωνα με το προσχέδιο, δεν φαίνεται να έχει επιτευχθεί συμφωνία για την ουδετερότητα του άνθρακα. Αν και αρχικά στόχος ήταν να επιτευχθεί η ουδετερότητα του άνθρακα το 2050, στην πιο πρόσφατη εκδοχή του προσχεδίου υπάρχει μια γενικότερη αναφορά στα μέσα του αιώνα.

Το τελικό ανακοινωθέν αναμένεται να υιοθετηθεί σήμερα στη διάρκεια μιας συνεδρίασης κλειστής για τους δημοσιογράφους.

Climate activists chain necks to Glasgow University gates in pre-COP26 protest https://t.co/Hj6PJLvf3O

And that is going to make a difference! — #mmmm! (@Ma309Marie) October 29, 2021

Πριν την έναρξη των συνομιλιών ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες είχε προειδοποιήσει ότι η μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής μπορεί να χαθεί, αν οι χώρες της G20 δεν φανούν αντάξιες της πρόκλησης. «Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος η Γλασκώβη να μην αποφέρει αποτελέσματα», είχε τονίσει. «Ακόμη κι αν οι πρόσφατες δεσμεύσεις ήταν ξεκάθαρες και αξιόπιστες – και υπάρχουν σοβαρά ερωτήματα για κάποιες από αυτές—, εξακολουθούμε να οδεύουμε προς την κλιματική καταστροφή».

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι προηγούμενες δεσμεύσεις των κρατών του κόσμου να μειώσουν την εκπομπή των αερίων του θερμοκηπίου οδηγούν σε μια «καταστροφική» υπερθέρμανση του πλανήτη, με τη θερμοκρασία να αυξάνει κατά 2,7 βαθμούς.

Βάσει των υφιστάμενων δεσμεύσεων των χωρών για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, η μέση θερμοκρασία της Γης θα αυξηθεί κατά 2,7 βαθμούς Κελσίου αυτό τον αιώνα, κάτι που, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, θα επιτείνει τις καταστροφές που ήδη προκαλεί η κλιματική αλλαγή, με σφοδρότερες καταιγίδες, ακραία ζέστη, πλημμύρες και καταστροφή των οικοσυστημάτων.

Τα μηνύματα ενόψει της COP26 είναι μεικτά. Μια νέα δέσμευση που ανέλαβε την προηγούμενη εβδομάδα η Κίνα, ο μεγαλύτερος ρυπαντής παγκοσμίως, θεωρήθηκε χαμένη ευκαιρία και θα ρίξει τη σκιά της στη διάσκεψη. Αντίστοιχα οι ανακοινώσεις από τη Ρωσία και τη Σαουδική Αραβία δεν θεωρήθηκαν επαρκείς.

Η επιστροφή των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως, στις συζητήσεις δίνει μια ώθηση στην COP26, μετά την τετραετή απουσία των χωρών επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, όπως πολλοί άλλοι ηγέτες, ο Τζο Μπάιντεν θα φτάσει στη διάσκεψη χωρίς να διαθέτει συγκεκριμένη νομοθεσία για να τηρήσει η χώρα του τους στόχους της για το κλίμα.

Η σκιά της covid-19και της ενεργειακής κρίσης

Σε όλα αυτά προστίθεται και η παγκόσμια ενεργειακή κρίση, που ανάγκασε την Κίνα να στραφεί περισσότερο στον άνθρακα και έχει οδηγήσει την Ευρώπη στην αναζήτηση περισσότερου φυσικού αερίου, ακόμη ενός ορυκτού καυσίμου δηλαδή.

Τελικά οι διαπραγματεύσεις θα καταλήξουν σε ζητήματα δικαιοσύνης και εμπιστοσύνης μεταξύ των πλούσιων χωρών, οι οποίες ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για τα αέρια του θερμοκηπίου, και τις φτωχές χώρες από τις οποίες ζητείται να απομακρυνθούν από τον άνθρακα χωρίς ωστόσο να τους δίνεται επαρκής οικονομική βοήθεια.

Η πανδημία covid-19 έχει οξύνει το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών χωρών. Η απουσία εμβολίων και οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί σημαίνουν ότι κάποιοι εκπρόσωποι από τις πιο φτωχές χώρες δεν μπορούν να παραστούν στη διάσκεψη.

Άλλα εμπόδια, μεταξύ των οποίων και οι υψηλές τιμές των ξενοδοχείων της Γλασκώβης, εγείρουν ανησυχίες ότι ομάδες της κοινωνίας των πολιτών από πιο φτωχές χώρες, οι οποίες επίσης κινδυνεύουν περισσότερο από την κλιματική αλλαγή, θα υποεκπροσωπούνται.

Λόγω της υγειονομικής κρίσης αυτή η διάσκεψη του ΟΗΕ θα διαφέρει από όλες τις άλλες, καθώς 25.000 αντιπρόσωποι των κυβερνήσεων, εταιρειών, της κοινωνίας των πολιτών, των αυτόχθονων αλλά και οι δημοσιογράφοι θα συγκεντρωθούν στο Scottish Event Campus.

Όλοι τους θα πρέπει να φορούν μάσκα και να έχουν αρνητικό τεστ κορονοϊού προκειμένου να εισέρχονται κάθε ημέρα στο συνεδριακό κέντρο. Όσοι βρίσκονται θετικοί στην covid-19 θα πρέπει να παραμένουν σε καραντίνα επί 10 ημέρες και πιθανόν να χάσουν μεγάλο μέρος της διάσκεψης.

Δευτέρα και Τρίτη οι παγκόσμιοι ηγέτες θα εκφωνήσουν ομιλίες στις οποίες θα περιλαμβάνονται και κάποιες δεσμεύσεις για την περαιτέρω μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, προτού ξεκινήσουν οι τεχνικές διαπραγματεύσεις για τους κανόνες εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού.

Συμφωνίες είναι πιθανό να συναφθούν ακόμη και μερικές ώρες ή και ημέρες μετά τις 12 Νοεμβρίου οπότε ολοκληρώνεται η COP26.

G20 χωρίς την Κίνα

Η G20 διεξάγεται χωρίς την Κίνα, τη χώρα που εκλύει τη μεγαλύτερη ποσότητα αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και χωρίς τη Ρωσία.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ και ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν παρενέβησαν χθες Σάββατο μέσω βίντεο στη διάρκεια της συνεδρίασης που ήταν αφιερωμένη στα οικονομικά και την υγεία και αναμένεται να πράξουν το ίδιο και σήμερα.

Όμως οι άδειες καρέκλες τους στο τραπέζι των συζητήσεων εγείρουν φόβους ότι η G20 θα χάσει το ραντεβού με την ιστορία.

Το καλύτερο σενάριο, εκτιμούν οι ειδικοί, θα ήταν η τελική ανακοίνωση της G20 να ζητεί να αυξηθούν οι φιλοδοξίες των χωρών για τα επόμενα δέκα χρόνια.

«Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πετύχουμε τον στόχο να περιορίσουμε την αύξηση της θερμοκρασίας της Γης στον 1,5 βαθμό Κελσίου, αν η Κίνα δεν κάνει περισσότερα στη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας», υπογράμμισε ο Άλντεν Μάγιερ αναλυτής της E3G.

COP26: Διαδηλώσεις στους δρόμους της Γλασκώβης - Ζητούν δράση τώρα!

Πολλές εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα στη Γλασκώβη προκειμένου να πιέσουν τους ηγέτες όλου του κόσμου να αναλάβουν δράση για το κλίμα, παραμονή της έναρξης της κρίσιμης συνόδου COP26 του ΟΗΕ.

Πολλοί έφτασαν στη Σκωτία αφού διένυσαν πεζή μια απόσταση δεκάδων ή και χιλιάδων χιλιομέτρων, δίνοντας έτσι το εναρκτήριο λάκτισμα για τις διαδηλώσεις που θα οργανωθούν παράλληλα με τις συζητήσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Διαδηλωτές από την Ισπανία, το Βέλγιο και την ίδια τη Σκωτία, έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης φωνάζοντας συνθήματα όπως «Πράξεις, τώρα», «Πράξεις, όχι λόγια» και «Στοπ στα ορυκτά καύσιμα», ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της ομάδας Extinction Rebellion.

#COP26: 'Moment of truth' as world meets for climate summit https://t.co/RPKoxt7OZw — Erin Associates (@ErinAssociates) October 31, 2021

«Αναμένουμε πιο φιλόδοξα μέτρα, ότι οι πολιτικοί ηγέτες μας θα συνειδητοποιήσουν πόσο επείγουσα είναι η κατάσταση, επειδή τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, κινδυνεύουν να ζήσουν σε έναν πολύ πιο περίπλοκο κόσμο, που θα υποστεί τις σοβαρές κλιματικές διαταράξεις» εξήγησε ο Ντιρκ Φαν Έσμπροκ, ένας 68χρονος Βέλγος συνταξιούχος.

Μαζί με άλλα 20 μέλη της ομάδας «Παππούδες για το κλίμα» ο Έσμπροκ έφτασε στο Εδιμβούργο με τρένο από το Βέλγιο και κατόπιν πήγε στη Γλασκώβη με τα πόδια.

«Από τις διακηρύξεις στην πράξη, ο δρόμος είναι πολύ μεγάλος», πρόσθεσε ο 68χρονος, ο οποίος έχει πέντε παιδιά και 12 εγγόνια.

Περισσότεροι από 100 ηγέτες, μεταξύ των οποίων οι πρόεδροι των ΗΠΑ και της Γαλλίας και ο πρωθυπουργός της Ινδίας, αναμένονται σε αυτήν τη σύνοδο που θεωρείται κρίσιμη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Ακτιβιστές απ’ όλον τον κόσμο θα ταξιδέψουν επίσης στη Σκωτία. Οι διοργανωτές ελπίζουν ότι στη μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει την Παρασκευή θα συμμετάσχουν 100.000 άνθρωποι.

«Είμαστε εδώ για να απαιτήσουμε κλιματική δικαιοσύνη» για τις χώρες του νότου, εξήγησε η Μπέκι Στόουκς, μια μεταφράστρια που έφτασε περπατώντας από την Ισπανία. Η COP26 είναι «η τελευταία ευκαιρία», τόνισε, προσθέτοντας ότι ελπίζει να δει «συγκεκριμένα μέτρα».

🌍 Thousands of climate activists are flooding Glasgow's George Square to protest ahead of #COP26 .



🪧 Demonstrators are still in good spirits - and there's plenty of singing and dancing as the march is nearing its end 👇 pic.twitter.com/oW793TuU9p — Radio Clyde News (@RadioClydeNews) October 30, 2021

Για τον Μασιέι Βάλτσι, «έγιναν ήδη 25 COP και η κλιματική κατάσταση δεν ήταν ποτέ τόσο κακή». Ο 19χρονος φοιτητές είπε ότι ελπίζει αυτή η σύνοδος να είναι «διαφορετική» και οι ηγέτες «να δεσμευτούν ότι θα δράσουν για να σώσουν ζωές».

Σύμφωνα με την αστυνομία της Σκωτίας, περίπου 10.000 αστυνομικοί από όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναπτυχθούν στη Γλασκώβη, στη μεγαλύτερη επιχείρηση διατήρησης της τάξης που έχει οργανωθεί ποτέ στην περιοχή.

Greta Thunberg joined activists at a protest in London ahead of the UN #COP26 climate summit, calling on banks to "stop funding our destruction" by investing in fossil fuels. pic.twitter.com/RlDn40dUgL — DW News (@dwnews) October 30, 2021

Η τελική αποτίμηση της προόδου που θα επιτευχθεί στη διάρκεια των δύο εβδομάδων που θα διαρκέσει η COP26 στη Γλασκώβη θα είναι δύσκολη. Σε αντίθεση με προηγούμενες συνόδους για το κλίμα στη διάρκεια αυτής της διάσκεψης του ΟΗΕ δεν πρόκειται να υπογραφεί μια νέα συμφωνία ή να καταγραφεί μια μεγάλη νίκη.

Στόχος είναι πολλές μικρές νίκες, από τις επίσημες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο του ΟΗΕ σχετικά με τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα ως τις νέες δεσμεύσεις που πρόκειται να ανακοινώσουν στη διάρκεια της διάσκεψης χώρες, εταιρείες και επενδυτές.

Αποτίμηση

Η επιτυχία της COP26 θα κριθεί από το αν όλοι αυτοί θα καταφέρουν να διατηρήσουν ζωντανό τον στόχο της αύξησης της θερμοκρασίας της Γης κατά μόνο 1,5 βαθμό Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, προκειμένου να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο να μειωθούν κατά 45% ως το 2030 -σε σχέση με τα επίπεδα του 2010- και να μηδενιστούν ως το 2050.

Βάσει των υφιστάμενων δεσμεύσεων των κρατών οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθούν κατά 16% ως το 2030.

Η COP26 θα χρησιμοποιήσει τρία εργαλεία.

Φιλοδοξία

Αρχικά θα καταρτίσει ένα σχέδιο για το πώς οι χώρες θα ενισχύσουν τους στόχους τους για τη μείωση των αεριών του θερμοκηπίου τα επόμενα χρόνια.

Στη διάρκεια της COP26 σίγουρα δεν θα γίνουν αρκετές δεσμεύσεις ώστε ο κόσμος να μπει σταθερά στην τροχιά του περιορισμού της ανόδου της παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά μόνο 1,5 βαθμό Κελσίου. Όμως μια αξιόπιστη συμφωνία για την ενίσχυση των φιλοδοξιών πιο συχνά τα επόμενα χρόνια, ίσως καταφέρει να διατηρήσει τον στόχο εφικτό.

Η Δανία και η Γρενάδα έχουν αναλάβει να καταρτίσουν σχέδια προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ η Βρετανία, που φιλοξενεί τη διάσκεψη, εξετάζει μια πρόταση που θα απαιτεί από τις χώρες να ανακοινώσουν νέες, πιο φιλόδοξες δεσμεύσεις ήδη από το 2023.

Παράλληλα το Λονδίνο προετοιμάζει μερικές άλλες συμφωνίες που αφορούν τη σταδιακή απομάκρυνση από τον άνθρακα, τα καθαρά οχήματα και την αποψίλωση των δασών. Όλες αυτές μπορούν να φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στην επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, στην περίπτωση που οι μεγαλύτεροι ρυπαντές παγκοσμίως δεν αναλάβουν νέες δεσμεύσεις.

Χρήματα

Το δεύτερο εργαλείο είναι τα χρήματα.

Οι πλούσιες χώρες παραδέχθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι απέτυχαν να εκπληρώσουν μια δέσμευση που ανέλαβαν το 2009 να προσφέρουν 100 δισεκ. δολάρια ετησίως ως το 2020 στις πιο φτωχές χώρες προκειμένου να μειώσουν τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου και να αποκτήσουν πιο ανθεκτικά συστήματα για να αντιμετωπίζουν τις σφοδρότερες καταιγίδες, τις πλημμύρες και τις άλλες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η παραδοχή αυτή προκάλεσε την οργή και τη δυσπιστία των αναπτυσσόμενων χωρών και υπονόμευσε το αίτημα των πλούσιων χωρών προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο να μειώσει τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου πιο γρήγορα, κάτι που θα απαιτούσε τεράστιες επενδύσεις για την απεξάρτηση των χωρών από τον άνθρακα.

Η COP26 θα πρέπει να καταλήξει σε ένα σχέδιο που θα διασφαλίσει ότι τα 100 δισ. δολάρια θα φτάσουν στις φτωχές χώρες. Επίσης θα πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για έναν νέο οικονομικό στόχο για το 2025 και να καταρτίσει κανόνες ώστε οι πλούσιες χώρες να μην αποφύγουν να δώσουν τα χρήματα.

Μια ομάδα χωρών που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή ζητεί επίσης να ξεκινήσουν στη Γλασκώβη συζητήσεις για τη χρηματοδότηση «των απωλειών και των ζημιών», δηλαδή προκειμένου να αποζημιώνονται για το αυξανόμενο κόστος της κλιματικής αλλαγής -- από τις πλημμύρες και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας ως τις χαμένες σοδειές.

Η Βρετανία επίσης στράφηκε στον ιδιωτικό τομέα και συγκεντρώνει δεσμεύσεις από τράπεζες και επενδυτές οι οποίοι θα προωθήσουν δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρές επενδύσεις και θα καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε από την απουσία δωρεών από τις πλούσιες χώρες.

Αναλυτές στην Bernstein εκτιμούν ότι κάθε χρόνο θα πρέπει να επενδύονται 2 με 4 τρισ. δολάρια σε βιομηχανίες που δεν χρησιμοποιούν άνθρακα, προκειμένου ο πλανήτης να πετύχει την ουδετερότητα του άνθρακα ως το 2050. Ωστόσο οι οικονομολόγοι συμφωνούν ότι το κόστος της αδράνειας, αν δηλαδή η παγκόσμια κοινότητα δεν παρέμβει για να σταματήσει την κλιματική αλλαγή, θα είναι πολύ μεγαλύτερο.

Κανόνες

Η τρίτη προτεραιότητα της COP26 είναι οι διαπραγματευτές των σχεδόν 200 χωρών που υπέγραψαν το 2015 τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα να καταλήξουν στους κανόνες για την εφαρμογή της συμφωνίας.

Για να γίνει αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθούν δύσκολες συζητήσεις για την αγορά άνθρακα, για το πώς οι χώρες θα θέτουν στο μέλλον κλιματικούς στόχους και για τα οικονομικά.

Apple: Οι εταιρείες πρέπει να "πολεμήσουν στο πλευρό των κρατών"

Οι εταιρείες «έχουν να διαδραματίσουν ρόλο» στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής και μπορούν «να πολεμήσουν» στο πλευρό των κρατών, δήλωσε η Λίσα Τζάκσον αντιπρόεδρος της Apple, η οποία «μείωσε κατά 40% τις εκπομπές» διοξειδίου του άνθρακα σε διάστημα πέντε ετών.

«Δεν μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα κράτη, όμως μπορούμε να πολεμήσουμε στο πλευρό τους. Όλες οι εταιρείες, ακόμη και οι πιο μικρές, έχουν τον ρόλο τους, χρησιμοποιώντας καθαρές ενέργειες και αναπτύσσοντας καινοτόμα προγράμματα. Κάθε μία έχει ευθύνη για τη μείωση των εκπομπών της και πρέπει να βρει μακροπρόθεσμες λύσεις», πρόσθεσε η Τζάκσον σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Journal du Dimanche ενόψει της σημερινής έναρξης της διάσκεψης του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP26) στη Γλασκώβη.

«Ήδη εδώ και τρία χρόνια η Apple χρησιμοποιεί σε ποσοστό 100% ανανεώσιμη ενέργεια και εδώ και ένα χρόνο το αποτύπωμα του άνθρακα των εσωτερικών μας δραστηριοτήτων (γραφεία, Apple Store…) είναι μηδενικό», εξήγησε η ίδια.

Η Τζάκσον παρουσίασε με λεπτομέρειες τη στρατηγική της Apple προκειμένου να πετύχει τον στόχο της ουδετερότητας του άνθρακα ως το 2030 για όλες τις δραστηριότητες της, περιλαμβανομένης της παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών. Η στρατηγική αυτή προβλέπει την παραγωγή «βιώσιμων συσκευών, που θα βελτιώνονται κάθε χρόνο με την ενημέρωση του λογισμικού τους», την ανακύκλωση συσκευών και τη συμβατότητα των πιο πρόσφατων εκδόσεων του λογισμικού για τα iPhone με τις προηγούμενες.

Από το τέλος του 2020 η εταιρεία παράγει τα νέα της iPhone από ανακυκλωμένες σπάνιες γαίες. Τα μέταλλα αυτά, τα περισσότερα αποθέματα των οποίων βρίσκονται στην Κίνα, είναι απαραίτητα για την κατασκευή προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.

Φιλοδοξία της Apple, τόνισε η Τζάκσον, είναι «μια μέρα να σταματήσει η εξάρτησή μας από την εκμετάλλευση των ορυκτών».

G20: Σχεδιάζεται χρηματοδοτικός μηχανισμός κρούσης για μελλοντικές πανδημίες

Οι ηγέτες της ομάδας των είκοσι πιο βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών του κόσμου (G20) σχεδιάζουν να δημιουργήσουν χρηματοδοτικό μηχανισμό για την αντιμετώπιση μελλοντικών πανδημιών, δήλωσε χθες στη Ρώμη η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ.

Σκοπός είναι να τεθούν τα θεμέλια ώστε να διασφαλιστεί πως ο κόσμος θα είναι καλύτερα εξοπλισμένος σε περίπτωση εκδήλωσης νέων παγκόσμιων υγειονομικών κρίσεων, εξήγησε η απερχόμενη καγκελάριος της Γερμανίας μετά την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της G20.

Ο υπό σύσταση χρηματοδοτικός μηχανισμός θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί για να ενισχυθεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), είπε η κυρία Μέρκελ.

Η επικεφαλής της γερμανικής κυβέρνησης εξέφρασε επίσης την «υποστήριξή της» στο σχέδιο της G20 να εξασφαλίσει πως το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού θα εμβολιαστεί κατά της COVID-19 φέτος και το ποσοστό του που έχει ανοσοποιηθεί θα φθάσει το 70% περί τα μέσα του 2022.

Η Γερμανία θα διανείμει σε άλλα κράτη 100 εκατομμύρια δόσεις εμβολίων φέτος και 75 εκατ. την επόμενη χρονιά, διαβεβαίωσε η κυρία Μέρκελ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ