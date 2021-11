Κατέβασε ταχύτητα η αμερικανική μεταποίηση τον Οκτώβριο

Εχασε κάποια δυναμική η αμερικανική μεταποίηση τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον Σεπτέμβριο. Σύμφωνα με το Institute for Supply Management (ISM), ο Δείκτης Υπεύθυνων Προμηθειών (ΡΜΙ) διαμορφώθηκε στις 60,8 μονάδες, ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες για 59,2, αλλά χαμηλότερα από τις 61,1 ένα μήνα πριν.

«Η μεταποίηση είχε καλές επιδόσεις για 17ο διαδοχικό μήνα, με τη ζήτηση και την κατανάλωση να καταγράφουν αύξηση σε μηνιαία βάση, παρά τα συνεχιζόμενα άνευ προηγουμένου εμπόδια (συμπεριλαμβανομένου του Δείκτη Εισαγωγών που κινείται σε συρρίκνωση) και τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Η κάλυψη της ζήτησης παραμένει πρόκληση, λόγω των δυσκολιών στις προσλήψεις.

»Καθώς οι εργαζόμενοι επιλέγουν πιο ελκυστικές ευκαιρίες εργασίας, οι εταιρείες και οι προμηθευτές αγωνίζονται για να διατηρήσουν τα επίπεδα απασχόλησης. Οι διαταραχές από την Covid-19 κυρίως στη Νοτιοανατολική Ασία συνεχίζουν να έχουν αντίκτυπο σε πολλούς κλάδους της βιομηχανίας», δήλωσε ο πρόεδρος του ISM Timothy Fiore.