Πολωνία: Μετανάστες συγκεντρώνονται σε φυλάκιο στα σύνορα με τη Λευκορωσία

Πλήθος μετανάστες συγκεντρώθηκαν σε κλειστό φυλάκιο στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία, σύμφωνα με πλάνα βίντεο που δημοσιοποίησαν οι συνοροφύλακες και ο πολωνικός στρατός.

"Όλο και περισσότερες ομάδες μεταναστών στέλνονται στο συνοριακό φυλάκιο Κουζνίτσα από τις λευκορωσικές δυνάμεις", ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στο Twitter, ενώ βίντεο φαίνεται να δείχνουν εκατοντάδες μετανάστες απέναντι σε παραταγμένους Πολωνούς αστυνομικούς και στρατιώτες.

Following a wave of Middle Eastern illegal migrants, Africans are now arriving in Belarus.



These migrants are from Mali, and came to the border from Russia.



One of them claims he paid $2,000 to get to Belarus, to then enter the EU via Poland.



