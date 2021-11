Φον ντερ Λάιεν: Νέο κύμα χτυπάει την Ευρώπη, εμβολιαστείτε

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε την Πέμπτη ότι οι προσπάθειες εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού πρέπει να ενταθούν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση «καθώς δέχεται νέο κύμα».

Σε ανάρτηση στο Twitter, σημείωσε ότι το 25% των ενηλίκων στο μπλοκ δεν είναι ακόμη πλήρως εμβολιασμένοι.

Η ΕΕ έχει αρκετά εμβόλια, τόνισε επίσης, διευκρινίζοντας ότι οι Βρυξέλλες θα έχουν παραδώσει ένα δισεκατομμύριο δόσεις στα κράτη-μέλη μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας.

Vaccination avoids deaths. As a new wave is hitting, we need to step up vaccination.



Let's take booster shots 6 months after the original vaccination to keep our immunity high.



We have enough doses. End of this week we will have delivered 1 billion doses to our Member States. pic.twitter.com/HvH3HQTeFb