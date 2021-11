Stop στα αεροπορικά ταξίδια από Νότια Αφρική θα προτείνει η Κομισιόν

Η Ευρωπαϊκή Ενωση σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον μηχανισμό «φρένου έκτακτης ανάγκης», προκειμένου να σταματήσει την εξάπλωση της νέας παραλλαγής Covid-19 από τη Νότια Αφρική και τις γειτονικές χώρες, όπως ενημέρωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Η Κομισιόν «θα προτείνει, σε στενό συντονισμό με τα κράτη-μέλη, να ενεργοποιηθεί το φρένο έκτακτης ανάγκης για να σταματήσει τα αεροπορικά ταξίδια από την περιοχή της Ννότιας Αφρικής, λόγω της παραλλαγής Β.1.1529 που προκαλεί ανησυχία», έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter.

Nωρίτερα σήμερα, ο Βρετανός υπουργός Μεταφορών Grant Shapps σημείωσε ότι το νέο στέλεχος θα μπορούσε να είναι το «πιο σημαντικό» όσον αφορά τη μεταδοτικότητά του και την ικανότητά του να παρακάμπτει τα ανοσολογικά εμπόδια.

