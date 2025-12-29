Χρηματιστήριο: Ποιες μετοχές επιλέγουν οι αναλυτές για το 2026

Διπλό μήνυμα βγάζει το ταμπλό το 2025. Από τη μία, οι αποδόσεις “έτρεξαν” δυνατά σε μεγάλο μέρος του Γενικού Δείκτη και της αγοράς, αλλά από την άλλη, οι αποτιμήσεις και οι τιμές-στόχοι δείχνουν πλέον πιο καθαρά πού υπάρχει ακόμη “αέρας” και πού η αγορά έχει προεξοφλήσει το θετικό σενάριο.

Στο σύνολο των μετοχών που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα, ο μέσος όρος της απόδοσης από την αρχή του έτους διαμορφώνεται στο 45%, με το εύρος να ξεκινά από -3% και να φτάνει έως 125%.

Το 2025 καταγράφεται ως μια από τις πιο αποδοτικές χρονιές της τελευταίας δεκαετίας για το ελληνικό χρηματιστήριο. Στο σύνολο του δείγματος, οι φετινές αποδόσεις κινούνται σε ευρύ φάσμα, με σαφείς πρωταγωνιστές αλλά και τίτλους που υστέρησαν ή κινήθηκαν πιο συγκρατημένα.

Οι τράπεζες και ορισμένοι βιομηχανικοί όμιλοι βρέθηκαν στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος, καταγράφοντας ισχυρά κέρδη, ενώ άλλες μετοχές παρέμειναν πιο πίσω.

Για το 2026, όμως, το παιχνίδι μεταφέρεται ξεκάθαρα στις αποτιμήσεις, στα περιθώρια ανόδου και στη βιωσιμότητα των μερισματικών ροών. Σε ορισμένες μετοχές, μεγάλο μέρος του θετικού σεναρίου έχει ήδη αποτυπωθεί στις τιμές, ενώ σε άλλες οι δείκτες P/E, P/BV και οι τιμές-στόχοι υποδηλώνουν ότι η αγορά δεν έχει ακόμη εξαντλήσει το ανοδικό αφήγημα. Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλεκτικότητα με βάση τους αριθμούς αναδεικνύεται στον καθοριστικό παράγοντα για τη συνέχεια.

Η εικόνα των εταιρειών και των κλάδων του ΧΑ

Η εικόνα των αποδόσεων από την αρχή του έτους παρουσιάζει έντονες διαφοροποιήσεις. Στην κορυφή βρίσκονται τίτλοι με εξαιρετικά ισχυρή επίδοση, όπως η Alpha Bank με άνοδο 125%, η Viohalco με 118% και η ElvalHalcor με 107%, ενώ ακολουθούν η Τράπεζα Πειραιώς με 82%, η Εθνική Τράπεζα με 74% και η Eurobank με 59%.

Σημαντικά κέρδη καταγράφονται επίσης σε Cenergy (+62,71%), Aegean Airlines (+43%), Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (+45%) και Coca-Cola HBC (+32%). Στον αντίποδα, μεμονωμένοι τίτλοι κινούνται με πιο περιορισμένες ή οριακά αρνητικές αποδόσεις, στοιχείο που αποτυπώνει την αυξημένη επιλεκτικότητα της αγοράς στο δεύτερο μισό της χρονιάς.

Στον τραπεζικό κλάδο, οι αποδόσεις συνδυάζονται με αποτιμήσεις που, παρά το ράλι, παραμένουν συγκρατημένες. Η Alpha Bank διαπραγματεύεται στις 10,1 φορές P/E για το 2025 και στις 8,7 φορές για το 2026, με δείκτη P/BV μια φορά το 2025 και 0,9 φορές το 2026. Η Τράπεζα Πειραιώς αποτιμάται στις 8,1 φορές P/E για το 2025 και στις 7,5 φορές για το 2026, με P/BV μία φορά και για τα δύο έτη, ενώ προσφέρει μερισματική απόδοση 5,5% το 2025 και 6,2% το 2026.

Η Eurobank κινείται στις 9,2 φορές P/E για το 2025 και 8,3 φορές για το 2026, με μερισματική απόδοση 4,5% και 5,3% αντίστοιχα, ενώ η Εθνική Τράπεζα διαπραγματεύεται στις 9,7 φορές και 9,5 φορές P/E, με μερισματική απόδοση που αυξάνεται από 4,9% σε 5,6%.

Η Τράπεζα Κύπρου ξεχωρίζει για τον συνδυασμό αποτίμησης και μερίσματος, με P/E 8,2 φορές για το 2025 και 8,5 φορές για το 2026 και μερισματική απόδοση κοντά στο 8% και για τα δύο έτη.

Στον βιομηχανικό και ενεργειακό χώρο, η εικόνα είναι πιο ανομοιογενής. Η Metlen Energy & Metals τελεί υπό διαπραγμάτευση στις 10,7 φορές P/E για το 2025 και 8,6 φορές για το 2026, με σημαντικό περιθώριο ανόδου άνω του 45% σε σχέση με τη μέση τιμή στόχο.

Η Viohalco, μετά το ισχυρό ράλι, αποτιμάται στις 12,2 φορές P/E για το 2025 και 10,3 φορές για το 2026, ενώ η ElvalHalcor στις 9,5 φορές και 8,1 φορές αντίστοιχα. Η Cenergy κινείται με υψηλότερους δείκτες, στις 18,0 φορές P/E για το 2025 και 15,8 φορές για το 2026, αντανακλώντας τις προσδοκίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην τιμή. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού αποτιμάται στις 15,3 φορές P/E για το 2025 και στις 10 φορές για το 2026, με dividend yield που ενισχύεται από 3,3% σε 4,4%.

Στον κλάδο των καταναλωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών, η Autohellas εμφανίζει P/E 7,5 φορές για το 2025 και 7,2 φορές για το 2026, με υψηλή μερισματική απόδοση 7,2% και για τα δύο έτη.

Ο ΟΠΑΠ διαπραγματεύεται στις 13,1 φορές P/E για το 2025 και 12,5 φορές για το 2026, με μερισματική απόδοση 7,5% και 7,8%, ενώ η Aegean Airlines κινείται στις 8,9 φορές και 8,5 φορές αντίστοιχα, έχοντας καταγράψει ισχυρή απόδοση από την αρχή του έτους.

Η Jumbo αποτιμάται στις 11,5 φορές P/E για το 2025 και 10,9 φορές για το 2026, ενώ η Coca-Cola HBC διαπραγματεύεται σε υψηλότερα επίπεδα, στις 16,6 φορές και 15,3 φορές αντίστοιχα.

Τέλος, στο real estate, η Lamda Development αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση απόκλισης ανάμεσα στη φετινή απόδοση και τις αποτιμήσεις. Παρά την αρνητική απόδοση από την αρχή του έτους (-3% περίπου), η μετοχή διαπραγματεύεται στις 6 φορές τον δείκτη P/E για το 2025 και 7,4 φορές για το 2026, με P/BV κάτω από τη μονάδα και το υψηλότερο περιθώριο ανόδου του από όλες τις μετοχές του Γενικού Δείκτη, άνω του 60%.

Οι υπόλοιπες ΑΕΕΑΠ, όπως η Premia, η Noval και η Trade Estates, κινούνται με χαμηλότερες αποδόσεις, αλλά με αποτιμήσεις που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν κοντά ή κάτω από την καθαρή αξία.