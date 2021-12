Ελον Μασκ: Να μην κατεβαίνουν σε εκλογές όσοι είναι πάνω από 70 ετών

Τη θέσπιση ενός κανόνα που να απαγορεύει σε άτομα άνω των 70 ετών να διεκδικούν οποιοδήποτε πολιτικό αξίωμα ζήτησε ο δισεκατομμυριούχος Ελον Μασκ, με ανάρτησή του στο Twitter.

«Ας ορίσουμε ένα όριο ηλικίας μετά το οποίο δεν θα μπορεί κάποιος να είναι υποψήφιος για πολιτικά αξιώματα, ίσως ένα νούμερο κάτω των 70», έγραψε.

Let’s set an age limit after which you can’t run for political office, perhaps a number just below 70 …