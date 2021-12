Fed: Μπροστά σε ιστορικά διλήμματα για πληθωρισμό και επιτόκια

Η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ιστορικά προκλητικό ερώτημα: Πώς να ανταποκριθεί στις πληθωριστικές πιέσεις που αποδεικνύονται πολύ ισχυρότερες από το αναμενόμενο;

Καθώς ξεκίνησε η διήμερη σύνοδος (Τρίτη-Τετάρτη) χάραξης πολιτικής της Fed, το οικονομικό περιβάλλον -εκτός από τις εγγενείς αδυναμίες που κουβαλάει- επιβαρύνεται ξανά και από τις δυσμενείς εξελίξεις στο μέτωπο του κορωνοϊού, καθώς φουντώνουν οι ανησυχίες για την παραλλαγή Όμικρον διεθνώς, προκαλώντας πονοκέφαλο στον πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ.

Εάν οι αξιωματούχοι δεν ανακοινώσουν μια πολύ πιο επιθετική πορεία αύξησης των επιτοκίων, από ό,τι αναμένουν αρκετοί αναλυτές, η παθητικότητά τους, λένε, θα διακινδυνεύσει την επανάληψη του "Μεγάλου Πληθωρισμού" της δεκαετίας του 1970.

Tρομάζουν μπροστά στο φάντασμα της "στασιμοπληθωριστικής περιόδου" που κόστισε πολλά: ενός επώδυνου συνδυασμού πληθωρισμού-φωτιά με οικονομική στασιμότητα.

Η κατάσταση στο μέτωπο του πληθωρισμού έχει αλλάξει δραματικά τον τελευταίο χρόνο. Τον Δεκέμβριο του 2020, οι πληθωριστικές πιέσεις μειώνονταν, όπως συνέβη για μεγάλο μέρος της περασμένης δεκαετίας: η προτιμώμενη μέτρηση των τιμών καταναλωτή από τη Fed -ο βασικός δείκτης για τις προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες (PCE) - είχε αυξηθεί μόλις 1,5% σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2019.

Τώρα, ο δομικός πληθωρισμός PCE τρέχει στο 4,1% (Οκτώβριο) και 5% (Νοέμβριο), υπερδιπλάσιος του στόχου της κεντρικής τράπεζας και με ταχύτερο ρυθμό εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες.

Αναλυτές, οικονομολόγοι, επενδυτές ανησυχούν τώρα περισσότερο για ένα "λάθος πολιτικής". Πιθανόν οι κεντρικοί τραπεζίτες να σφίξουν τη νομισματική πολιτική πάρα πολύ και πολύ γρήγορα, λένε, για να αναχαιτίσουν τον πληθωρισμό. Αλλά αυτό μπορεί να φέρει τα πάνω-κάτω στις χρηματιστηριακές αγορές που πόνταραν πακτωλό δωρεάν χρήματος κατά την περίοδο των χαμηλών επιτοκίων.

Τα διλήμματα εντείνονται και σε αυτή την περίπτωση: Τι θα γίνει με τις οικονομίες και κυρίως με τις εύθραυστες αναδυόμενες αγορές; Πόσο πιθανή είναι μια νέα περίοδος αστάθειας σε συνθήκες χαμηλής οικονομικής ευρωστίας, εάν χαθούν τα μαξιλάρια του φθηνού χρήματος;

Πρόκειται για δύο αντίθετες όψεις του ίδιου νομίσματος.

«Για μια ακόμα φορά, μια πολυαναμενόμενη έκθεση για τον πληθωρισμό έδειξε ότι οι τιμές αυξήθηκαν περισσότερο από ότι προβλεπόταν. Για μια ακόμα φορά, οι παράγοντες οι οποίοι τροφοδοτούν τον πληθωρισμό συνεχίζουν να διευρύνονται. Για μια ακόμα φορά, είναι τα πιο ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού που πλήττονται περισσότερο. Και για μια ακόμα φορά, εκείνοι που όλο το χρόνο χαρακτηρίζουν αυτό το επεισόδιο πληθωρισμού ως «παροδικό» εμφανίζονται διστακτικοί να επανεξετάσουν τις πεποιθήσεις τους παρά τα διαρκώς αντίθετα δεδομένα».

Τα παραπάνω έγραφε ο Μοχάμεντ Ελ-Εριάν στους Financial Times πριν μερικές ημέρες, προειδοποιώντας ότι: «Οι αδύναμοι θα πληρώσουν το λάθος της Fed με τον πληθωρισμό». Οπώς ανέφερε: «Ο χαρακτηρισμός του πληθωρισμού ως "παροδικός", ήταν πιθανότατα η χειρότερη πληθωριστική εκτίμηση στην ιστορία της Federal Reserve».

Από μια άποψη, έγραφε, «αυτή η διστακτικότητα δεν θα έπρεπε να προξενεί τεράστια έκπληξη δεδομένων των συνηθισμένων συμπεριφορικών παγίδων: σε αυτήν την περίπτωση, περιλαμβάνουν ένα ακατάλληλο αναλυτικό πλαίσιο, προκαταλήψεις επιβεβαίωσης, αφηγηματική αδράνεια και αντίσταση στην παραδοχή του λάθους. Ωστόσο, η επιμονή της διστακτικότητας παρά τα επανειλημμένως αντίθετα δεδομένα αυξάνει σοβαρά τον κίνδυνο οικονομικών, χρηματοπιστωτικών, θεσμικών και κοινωνικών ζημιών που θα μπορούσαν να αποφευχθούν κατά τα άλλα».

The Fed is meeting today to discuss what Chairman Powell said was a needed policy shift to prevent higher inflation.

On Sunday, @elerianm told @margbrennan "the characterization of inflation as transitory is probably the worst inflation call in the history of the Federal Reserve" pic.twitter.com/kAvPEUEsEz