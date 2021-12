Απέκλεισε νέα μέτρα πριν από τα Χριστούγεννα ο Μπόρις Τζόνσον

Απέκλεισε το ενδεχόμενο πιο αυστηρών μέτρων για την πανδημία πριν από τα Χριστούγεννα ο Βρετανός Πρωθυπουργός.

Ο Μπόρις Τζόνσον έχει στριμωχτεί ανάμεσα στους επιστημονικούς του συμβούλους που προειδοποίησαν την περασμένη εβδομάδα ότι απαιτούνται πιο αυστηρά μέτρα «πολύ σύντομα» για να αποφευχθεί η αύξηση των καθημερινών νοσηλειών Covid σε χιλιάδες και τους βουλευτές του, οι οποίοι έκαναν ανταρσία την περασμένη εβδομάδα αντιδρώντας στο ενδεχόμενο νέων μέτρων.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, σε βιντεοσκοπημένη ομιλία του, ο Τζόνσον συνέστησε στον κόσμο να είναι προσεκτικός, λέγοντας ότι «η κατάσταση παραμένει καλά ισορροπημένη» και ότι οι υπουργοί ενδέχεται να επιβάλουν περαιτέρω περιορισμούς μετά τις 25 Δεκεμβρίου.

I wanted to confirm that people can go ahead with their Christmas plans.



But we’re keeping a constant eye on the data and can’t rule out any further measures after Christmas.



Please continue to be cautious, follow the guidance and Get Boosted Now: