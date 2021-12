«Ασπίδα» κατά της Δέλτα η μετάλλαξη Ομικρον

Η μόλυνση με τη μετάλλαξη Ομικρον μπορεί να ενισχύσει την ανοσία έναντι του προγενέστερου στελέχους (Δέλτα), μειώνοντας τον κίνδυνο σοβαρής ασθένειας, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποίησαν Νοτιοαφρικανοί επιστήμονες.

Ενώ η Ομικρον έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά μεταδοτική και μπορεί να αποφύγει ορισμένα αντισώματα, δύο εβδομάδες μετά την εμφάνιση συμπτωμάτων η ανοσία σε επακόλουθες λοιμώξεις από το στέλεχος αυξήθηκε 14 φορές, σύμφωνα με τους Alex Sigal και Khadija Khan. Μια μικρότερη βελτίωση καταγράφηκε και έναντι του στελέχους Δέλτα, σύμφωνα με τους ίδιους.

«Εάν είμαστε τυχεροί, η Ομικρον είναι λιγότερο παθογόνα και η ανοσία που προσφέρει θα βοηθήσει και για τη Δέλτα», είπε ο Sigal, ο οποίος έχει ανακαλύψει στο παρελθόν ότι δύο δόσεις Pfizer καθώς και μια προηγούμενη μόλυνση μπορούν να προσφέρουν ισχυρότερη προστασία έναντι της Ομικρον.

Τα τελευταία ευρήματα υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα να μολυνθεί εκ νέου από τη μετάλλαξη Δέλτα κάποιος που έχει μολυνθεί με την Ομικρον είναι περιορισμένη, μειώνοντας την παρουσία του πρώτου στελέχους. Η Ομικρον είναι η κυρίαρχη παραλλαγή στο τέταρτο κύμα που πλήττει τη Νότια Αφρική, με τα κρούσματα σε επίπεδα-ρεκόρ.

Η Δέλτα κατέκλυσε τη χώρα τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οδηγώντας σε ρεκόρ τις νοσηλείες. Η Ομικρον δεν είχε ακόμη τέτοιο αντίκτυπο στις δομές υγείας.

Η μελέτη βασίζεται σε 15 συμμετέχοντες και τα δεδομένα υποβάλλονται στο MedRxiv. Δεν έχει αξιολογηθεί από άλλους επιστήμονες.

