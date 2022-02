Κίνδυνος το πληθωριστικό σπιράλ «τιμών-μισθών»

Η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας συνεχίζει να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό και να φρενάρει την ευρωπαϊκή οικονομία, ακόμη και αν τα θεμελιώδη οικονομικά μεγέθη παραμένουν στιβαρά, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προβλέπει βελτίωση της συγκυρίας από την άνοιξη.

Οι Βρυξέλλες αναθεώρησαν προς τα επάνω τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό στην ευρωζώνη για το 2022, στο 3,5% (από 2,2%) και προς τα κάτω τις προβλέψεις για την οικονομική ανάπτυξη, στο 4% (έναντι 4,3%). «Οι τιμές της ενέργειας θα παραμείνουν υψηλές περισσότερο από το προβλεφθέν, φρενάροντας για μεγαλύτερο διάστημα την οικονομία και προκαλώντας πληθωριστικές πιέσεις», εξηγεί η Κομισιόν.

Αφού επλήγη το 2020 από τις συνέπειες της πανδημίας, η οικονομική δραστηριότητα γνώρισε ισχυρή ανάκαμψη από την άνοιξη 2021.

Ομως, υπέστη ισχυρή επιβράδυνση στο τέλος του έτους, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού της αύξησης των τιμών της ενέργειας, της αύξησης των κρουσμάτων της Covid-19 λόγω της εμφάνισης των παραλλαγών Δέλτα και Ομικρον, καθώς και της αναταραχής που παρατηρείται στις εφοδιαστικές αλυσίδες της βιομηχανίας.



Η κατάσταση αυτή επιβαρύνει την ανάπτυξη στις αρχές του 2022, αλλά «οι αντίθετοι άνεμοι θα καμφθούν προοδευτικά», σύμφωνα με τον ευρωπαίο επίτροπο αρμόδιο για την Οικονομία Πάολο Τζεντιλόνι.

«Προβλέπουμε επιτάχυνση της ανάπτυξης από την άνοιξη. Οι πιέσεις επί των τιμών θα παραμείνουν ισχυρές μέχρι το καλοκαίρι και στην συνέχεια ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί», δήλωσε.

European Commission Winter Economic Forecasts:



- Raises 2022 EZ inflation outlook to 3.5% (prev. 2.2% in Autumn)

- Cuts 2022 EZ GDP growth outlook to 4.0% (prev. 4.3% in Autumn)https://t.co/H64wcPjito pic.twitter.com/0XRPJnvrCA