ΗΠΑ: Αλμα του πληθωρισμού στο 7,5% τον Ιανουάριο

Στο 7,5% από 7% τον Δεκέμβριο εκτοξεύτηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις των αναλυτών, που ανέμεναν άνοδο στο 7,3%.

Το επίπεδο αυτό είναι το υψηλότερο από το 1982.

Σε μηνιαία βάση, ο δείκτης τιμών καταναλωτή ενισχύθηκε κατά 0,6% έναντι πρόβλεψης για άνοδο 0,4%.

Ο δομικός δείκτης τιμών καταναλωτή, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις ευμετάβλητες κατηγορίες των τροφίμων και της ενέργειας, ενισχύθηκε σε ετήσια βάση κατά 6%. Οι αναλυτές προέβλεπαν ότι θα ενισχυθεί κατά 5,9%. Τον Δεκέμβριο είχε καταγράψει ετήσια άνοδο 5,5%.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τον πληθωρισμό, η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου σκαρφάλωσε πάνω από το 1,98%.

«Οι υψηλές τιμές ενέργειας και τα ζητήματα εφοδιασμού πυροδοτούν τον πληθωρισμό, αλλά αυτά τα ζητήματα θα πρέπει τελικά να εξασθενίσουν. Μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι οι πιέσεις στους μισθούς αυξάνονται και η κεντρική τράπεζα δεν θα θέλει να διακινδυνεύσει ένα σπιράλ τιμών-μισθών», σχολιάζει ο Jai Malhi, global market strategist στην J.P. Morgan Asset Management.

Η έκθεση για τις θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ της περασμένης εβδομάδας έδειξε ότι οι μέσες ωριαίες αποδοχές αυξήθηκαν κατά 5,7% τον Ιανουάριο. Αυτό ακούγεται σαν μια αξιοπρεπής αύξηση μισθού, αλλά έχει ξεπεραστεί κατά πολύ από τον πληθωρισμό, λόγω της αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά 7,5% την ίδια περίοδο.

BREAKING! US headline #inflation hit 7.5% in January, above expectations!

Core #CPI at 6.0%, also above expectations! pic.twitter.com/i4njmwTXpm