Goldman Sachs: 6+1 αυξήσεις επιτοκίων φέτος από τη Fed

H Goldman Sachs, μετά την τελευταία ανακοίνωση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ, προβλέπει ακραίες αυξήσεις στα επιτόκια της αμερικανικής οικονομίας κατά 175 μονάδες βάσης και 7 φορές μέσα στο 2022!

«Οι επενδυτές συζητούν το ενδεχόμενο πιο επιθετικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης κατά 50 μ.β. αύξηση των επιτοκίων τον Μάρτιο ή ακόμη και αύξηση των επιτοκίων στο μεσοδιάστημα.

Ωστόσο, η επιτροπή της Fed FOMC για τα επιτόκια δεν έχει αποφασίσει αύξηση από το 1994 και δεν έχει ξεκινήσει έναν κύκλο αυξήσεων με αύξηση 50 μ.β. από τη δεκαετία του 1980», εξηγεί η τράπεζα.

«Αν και δεν αποτελεί τη βασική μας υπόθεση, βλέπουμε τη λογική για μια αύξηση των επιτοκίων κατά 50 μ.β. τον Μάρτιο. Ένα επιχείρημα είναι ότι το επίπεδο του επιτοκίου των κεφαλαίων φαίνεται ακατάλληλα χαμηλό, γεγονός που θα μπορούσε να απαιτήσει ταχύτερη αναπροσαρμογή», συνεχίζει η GS.

Goldman Sachs Group Inc. sees the Federal Reserve raising interest rates seven times this year to contain hotter-than-expected U.S. inflation, rather than the five it had expected earlier. The bank sees a 25 basis-point hike in each of the remaining meetings this year. pic.twitter.com/0veGLpu3V8