Εκτακτη Σύνοδος Κορυφής της Ε.Ε. την Πέμπτη για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ συγκάλεσε έκτακτη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες για τη συζήτηση των τελευταίων εξελίξεων στην Ουκρανία.

«Η χρήση ισχύος και καταναγκασμού για την αλλαγή συνόρων δεν έχουν θέση στον 21ο αιώνα» έγραψε ο κ. Μισέλ στην επιστολή του προς τους ηγέτες.

The use of force and coercion to change borders has no place in the 21st century.



I am calling a special European Council tomorrow in Brussels to discuss the latest developments related to #Ukraine and Russia #EUCO https://t.co/WAfF9n4yix