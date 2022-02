Ζελένσκι: Αποκρούσαμε τις επιθέσεις, ελέγχουμε τις μεγάλες πόλεις

Η Ουκρανία απέκρουσε τις επιθέσεις των Ρώσων, αναφέρει σε τηλεοπτικό του μήνυμα ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τονίζοντας ότι το Κίεβο και βασικές περιοχές κοντά στην πρωτεύουσα είναι υπό ουκρανικό έλεγχο.

«Αποκρούσαμε τις επιθέσεις των εχθρών. Υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας. Το Κίεβο και περιοχές - κλειδιά κοντά στην πρωτεύουσα είναι υπό τον έλεγχό μας. Οι δυνάμεις κατοχής ήθελαν να ελέγξουν την πρωτεύουσά μας και να εγκαταστήσουν τις μαριονέτες τους όπως στο Ντονέτσκ. Τους χαλάσαμε τα σχέδια», αναφέρει σε τηλεοπτικό του μήνυμα που μεταδόθηκε και στα social media.

Zelensky: ‘We fought off enemy attacks. We’re defending our country. Kyiv & key places near the capital are under our control. The occupiers wanted to capture our capital and install their puppets like Donetsk. We broke their idea.’#Ukraine pic.twitter.com/mUJKhAlKol