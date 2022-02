Κλείνει το Βόσπορο για τα ρωσικά πολεμικά η Τουρκία

Η Τουρκία θα μπλοκάρει την διέλευση ρωσικών πολεμικών πλοίων από το Βόσπορο, σύμφωνα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Volodymyr Zelenskiy.

Σε ανάρτησή του στο Twitter o Zelenskiy έγγραψε ότι ευχαριστεί τον Ερντογάν και τον λαό της Τουρκίας για τη στήριξη που παρέχει και ότι η απαγόρευση διέλευσης ρωσικών πολεμικών από τα στενά είναι εξαιρετικά σημαντική.

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Τουρκία δεν είχε πάρει ξεκάθαρη θέση για το θέμα υποστηρίζοντας ότι ακόμα και εάν επιβάλει απαγόρευση δεν μπορεί να σταματήσει τη διέλευση πλοίων που επιστρέφουν στις βάσεις τους.

I thank my friend Mr. President of 🇹🇷 @RTErdogan and the people of 🇹🇷 for their strong support. The ban on the passage of 🇷🇺 warships to the Black Sea and significant military and humanitarian support for 🇺🇦 are extremely important today. The people of 🇺🇦 will never forget that!