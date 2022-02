Η Δύση ενεργοποιεί το όπλο του Swift, μέτρα κατά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας

Νέο γύρο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ανακοίνωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λαιεν, μιλώντας για συμμαχία της ΕΕ με ΗΠΑ, Καναδά και Ηνωμένο Βασίλειο που στοχεύει στο να κόψει τη δυνατότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμο.

Όπως είπε, έχοντας προηγουμένως κάνει συνεννοήσεις με Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία θα προτείνει στους ηγέτες της ΕΕ:

Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κομισιόν, τα μέτρα θα χτυπήσουν τη δυνατότητα του Πούτιν να χρηματοδοτεί τον πόλεμό του. Δήλωσε ότι ο Ρώσος Πρόεδρος καταστρέφει το μέλλον της χώρας του.

