FIFA-UEFA: Αποκλεισμός των ρωσικών ομάδων από όλες τις διοργανώσεις

H FIFA και η UEFA αποφάσισαν τη Δευτέρα να αποκλείσουν τις ρωσικές ομάδες από όλες τις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις.

Ο αποκλεισμός περιλαμβάνει και την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ρωσίας.

Το ποδόσφαιρο είναι πλήρως αλληλέγγυο με τον ουκρανικό λαό, τονίζεται σε ανακοίνωση της FIFA.

Η UEFA ανακοίνωσε επίσης ότι θα ακυρώσει τη χορηγία της Gazprom.

Η απόφαση των δύο κορυφαίων ποδοσφαιρικών ενώσεων σημαίνει ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της Ρωσίας δεν θα αγωνιστεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ.

The suspension means that Russia will not be able to face Poland in a World Cup play-off semi-final next month, while its women’s team will also be barred from this summer’s European Championships in England.