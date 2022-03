Μποϊκοτάζ στη ρωσική βότκα, τιμωρία στον Πούτιν για την εισβολή

Ενα διεθνές μποϊκοτάζ της ρωσικής βότκας έχει προκληθεί από τις ΗΠΑ έως την Αυστραλία καθώς πολιτικοί και εταιρείες υπογραμμίζουν την αντίθεσή τους στην εισβολή του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία, στοχεύοντας ένα από τα πιο εμβληματικά προϊόντα της χώρας του.

Οπως μεταδίδει το Bloomberg, τουλάχιστον τρεις κυβερνήτες των ΗΠΑ διέταξαν την αφαίρεση ρωσικής κατασκευής ή επώνυμων ρωσικών οινοπνευματωδών ποτών από τα καταστήματα, ενώ μια από τις μεγαλύτερες αλυσίδες λιανικής πώλησης αλκοόλ στη Νέα Ζηλανδία απομάκρυνε χιλιάδες μπουκάλια βότκας, συμπεριλαμβανομένων των επωνυμιών Ivanov και Russian Standard, και γέμισε τα άδεια ράφια με ουκρανικές σημαίες.

This morning I signed an Executive Order instructing @nhliquorwine outlets to begin removing Russian-made and Russian-branded spirits from our liquor and wine outlets until further notice.



New Hampshire stands with the people of Ukraine in their fight for freedom. 🇺🇦